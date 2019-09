PSG-Real Madrid (3-0) : un Di Maria de gala

En signant un doublé mercredi, Angel Di Maria a grandement contribué à la victoire du PSG contre le Real (3-0), faisant oublier l'absence de la "MCN".

Quand il joue de cette manière, il est irresistible. Angel Di Maria, 31 ans, a embrasé le Parc des Princes mercredi face au (3-0). Il a fait se lever l'enceinte par deux fois. Deux buts aussi beaux l'un que l'autre qui ont donné l'avantage au PSG dès la première période.

En l'absence de la "MCN" (Mbappé et Cavani blessés ; Neymar suspendu, NDLR], Di Maria avait forcément un rôle particulier à jouer. En plus, face à son ancien club. Et, dans une attaque à trois avec Pablo Sarabia à droite, et Mauro Icardi dans l'axe, il s'est imposé comme le leader offensif parisien. Un cadre au rendez-vous, buteur d'abord à la 14e minute sur un débordement bien senti de Juan Bernat repris en première intention au premier poteau (1-0). Puis, 20 minutes plus tard, d'une frappe sur un pas, aux abords de la surface, qui n'a laissé aucune chance au gardien madrilène Thibaut Courtois (2-0, 33e).

Pas loin du triplé

Ce n'est pas la première fois que Di Maria s'affirme comme l'homme des grands matches au . En tout cas, il l'a été mercredi. Il aurait même pu signer un triplé sur une récupération haute d'Idrissa Gueye après la pause. Mais, alors qu'il arrivait lancé devant Courtois, "ADM" n'a pas trouvé le cadre, piquant trop son ballon (60e). Une occasion ratée qui n'entache rien à sa prestation d'ensemble.

C'était un Di Maria de gala, percutant, déroutant et surtout décisif. Il n'a pas hésité à faire les efforts pour venir épauler Bernat dans son couloir et ainsi empêcher que les montées de Dani Carvajal ne soient trop dangereuses. Un gros travail, sur le plan offensif comme défensif, qui illustre le grand match d'ensemble du PSG pour son entrée en lice en Ligue des Champions cette saison. Départ plus que réussi face à des Madrilènes nettement dominés.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.