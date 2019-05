PSG - Gianluigi Buffon sur le départ un an après son arrivée ?

Arrivé en provenance de la Juventus durant l'été dernier, le gardien Gianluigi Buffon pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG.

Arrivé en provenance de la durant l'été dernier Gianluigi Buffon était venu pour apporter son expérience du très haut niveau au , une équipe pleine d'ambition mais confrontée à certaines limites sur ce point, notamment en Ligue des Champions. Néanmoins, force est de constater que le Champion du Monde 2006 n'a pas eu l'influence escomptée, partageant son temps de jeu avec Alphonse Aréola et étant l'auteur d'erreurs importantes, si bien en championnat que lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à (1-3).

Ainsi, si l'ancien de la Vieille Dame se plaît à Paris, son aventure dans la capitale française pourrait durer moins longtemps que prévu, selon les informations publiées ce jeudi par le magazine allemand Sport Bild, confirmées ensuite par La Repubblica.

Gianluigi Buffon out, Kevin Trapp in ?

En effet, les dirigeants parisiens ne compteraient pas prolonger le contrat de Gianluigi Buffon, le gardien de 41 ans, qui arrive à son terme cet été, alors que ce dernier a participé à 23 rencontres du PSG cette saison, toutes compétitions confondues. Si cette information venait à se confirmer, le Transalpin pourrait prendre la décision de mettre un terme à sa carrière, pour intégrer prochainement le staff de la Juventus Turin, elle aussi soucieuse de remporter la C1.

De plus, Bild est allé encore plus loin en évoquant la possibilité de voir Kevin Trapp, prêté à l' et qui s'apprête à défier Chelsea, ce jeudi soir, en demi-finale de , revenir dans l'effectif mis à la disposition de Thomas Tuchel la saison prochaine. Et pour cause, ses bonnes performances cette saison auraient motivé le club de la capitale à lui donner une seconde chance, lui qui est titulaire indiscutable chez l'actuel quatrième de .