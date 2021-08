PSG, Presnel Kimpembe : "Faire une belle saison tous ensemble"

Le défenseur du PSG est prêt à en découdre et veut débuter le championnat par une victoire face à Troyes.

Battu par le LOSC lors du Trophée des champions la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va vouloir se remettre sur les bons rails et débuter sa saison en Ligue 1 avec un succès contre Troyes. Néanmoins, le club de la capitale sera privé de plusieurs joueurs importants, les internationaux brésiliens, argentins et italiens qui reprendront l'entraînement ce vendredi, tandis que certains joueurs ont eu une très courte préparation en raison de leur retour tardif de l'Euro.

Titulaire face à Lille, même s'il a repris l'entraînement récemment, Presnel Kimpembe se sent prêt physiquement, comme il l'a confessé dans une interview accordée au site officiel du PSG : "Je me sens bien. C'est la rentrée, donc il faut forcément bien travailler physiquement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai de bonnes sensations. Paris c'est mon club de cœur. C'est le club où j'ai grandi. C'est là où j'ai tout appris. J'y ai fait mes premières classes... Donc forcément, le fait de pouvoir continuer à travailler ici, c'est puissant, c'est toujours un plaisir".

Le défenseur du PSG est revenu sur la défaite contre le LOSC et veut se reprendre dès ce samedi : "Le Trophée des champions ? Ça fait mal parce qu'il y avait un trophée à la clé. C'était une finale et nous sommes des compétiteurs, on a envie de ramener le trophée à la maison. Mais on va rester positif. C'est le début de saison et ça fait partie aussi de la préparation. On va donner le maximum pour bien reprendre le championnat et ce déplacement à Troyes".

"Le retour du douzième homme fera toute la différence"

L'article continue ci-dessous

La saison dernière, le PSG a terminé vice-champion de France derrière Lille. Les joueurs du club de la capitale auront probablement retenu la leçon et savent pertinemment que perdre des points d'entrée de jeu et prendre du retard serait une très mauvaise idée s'ils veulent éviter un scénario similaire à celui de l'an dernier. Face au promu, Troyes, champion de France de Ligue 2, le PSG sait qu'il ne faudra pas prendre la renocntre à la légère.

Presnel Kimpembe se méfie et respecte Troyes : "On a vu la saison dernière que le début de championnat avait été compliqué. On a perdu beaucoup de points bêtement. Contre Troyes, on sait à quoi s'attendre. Ils ne vont pas nous faire de cadeau et ils reviennent de Ligue 2, ils ont été champions... On sait qu'ils auront envie de faire un bon match contre nous. Il faudra bien commencer".

Enfin, l'international français s'est montré ravi du retour des supporters au Parc des Princes : "Pour moi, ça fera toute la différence. C'est le douzième homme et compte tenu de l'importance qu'ils ont pour nous, la saison dernière n'a pas été facile. On a senti que l'absence des supporters a pesé quand on est un peu dans le dur. On entend la voix des supporters, les chants, les cris et forcément, ça nous pousse. J'espère qu'ils vont revenir vite en nombre et que l'on va pouvoir faire une belle saison tous ensemble".