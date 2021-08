PSG - L'entourage de Neymar répond à la polémique autour de la prise de poids du Brésilien

Des photos de vacances de Neymar ont suscité des questions sur une éventuelle prise de poids. Son entourage a répondu à la polémique.

Neymar n'est jamais tranquille. Même en vacances, le moindre mouvement du Brésilien est épié par le monde entier. Et quand l'attaquant du Paris Saint-Germain est photographié par les paparazzi et apparaît en léger surpoids, forcément ça fait beaucoup parler. Sur les réseaux sociaux, Neymar a été chambré par certains, tandis que d'autres savent qu'à son retour à Paris, le Brésilien sera rapidement en pleine forme avec quelques entraînements dans les jambes.

Il n'empêche que les photos de Neymar ont fait couler beaucoup d'encre et ont créé de l'inquiétude chez certains. Les détracteurs de l'international brésilien en ont bien évidemment profité pour pointer une hygiène de vie suspecte. Un motif souvent reproché à l'ancien joueur du FC Barcelone. D'autant plus que des clichés similaires, mais pas aussi prononcés, font surface chaque été ou presque.

Mais le numéro 10 du PSG a-t-il réellement pris du poids pendant ses vacances ou est-ce un simple effet d'optique dû au relâchement de Neymar sur la photo ? Dans les colonnes de Le Parisien, l'entourage de l'international brésilien assure que Neymar n'a pas pris de poids durant sa pause estivale. "Il passe les mêmes vacances que d'habitude. Ne soyez pas inquiets. Il sera prêt à combattre avec le PSG", a assuré un proche du Brésilien.

Neymar de retour à l'entraînement ce vendredi

Neymar doit reprendre l'entraînement avec le club de la capitale ce vendredi, tout comme les Argentins ayant disputés et remportés la finale de la Copa America et les joueurs ayant disputés la finale de l'Euro 2020, à savoir Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, qui était présent ce matin au Camp des Loges pour découvrir son nouveau lieu de travail.

Pour ceux qui douteraient de la bonne foi de l'entourage de Neymar à ce sujet, ils auront vite leurs réponses à leurs questions. Mais le Brésilien l'a prouvé par le passé, malgré un relâchement, normal, estival, il est rapidement sur pied et va, à coup sûr, malmener les défenseurs de Ligue 1 dans les prochaines semaines.

En attendant, le Paris Saint-Germain devra faire sans lui et les internationaux brésiliens, italiens et argentins lors de la première journée de Ligue 1 ce samedi face au promu, Troyes. Le club de la capitale devra montrer un autre visage face que lors du Trophées des champions, perdu face à Lille, le week-end dernier pour éviter de prendre du retard sur ses concurrents dès la première journée de championnat.