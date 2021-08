Luis Fernandez : "Si le PSG n'est pas champion, il faut déposer le bilan"

L'ancien entraîneur français a livré ses pronostics pour la saison de Ligue 1 à venir et mise, sans surprise, sur un retour en grâce du PSG.

Ce vendredi, la Ligue 1 va reprendre ses droits. Après une saison dantesque, riche en émotion et pleine de suspens, tous les observateurs et fans du football français ont hâte de voir ce que cette nouvelle saison va leur réserver. Bien évidemment, le PSG sera attendu au tournant après avoir perdu son titre l'an dernier et s'être considérablement renforcé cet été. Dans une interview accordée à L'Equipe, Luis Fernandez a admis qu'il ne voyait pas comment le club de la capitale ne pouvait pas récupérer le titre de champion de France en fin de saison.

"Je pense que cette année, il n’y aura pas de problème pour le PSG. Si les Parisiens ne sont pas champions avec le recrutement qui a été effectué, ils doivent déposer le bilan. Sérieusement, si on laisse le staff travailler tranquillement, si on laisse l’entraîneur faire son job, contrairement à ce qui s’est passé avec Tuchel, il n’y aura pas de souci. Le seul danger est là. Si on ne met pas la pression à Pochettino tous les jours pour savoir par exemple pourquoi il fait jouer Donnarumma ou Navas, untel ou untel, cela se passera bien. Il ne faut pas recommencer à faire les mêmes erreurs que la saison dernière", a expliqué le consultant beIN Sports.

Luis Fernandez a délivré ses favoris pour le podium : "Je regarde les profils de Jorge Sampaoli, l'entraîneur de Marseille, et de Peter Bosz, celui de Lyon, et je dois avouer qu'ils me plaisent bien. On voit bien qu'à l'OM, il y a un changement d'état d'esprit, une nouvelle motivation avec l'arrivée de l'Argentin. Et j'apprécie aussi beaucoup Bosz, qui prône un football offensif. Donc avec le PSG, je vois bien l'OL et l'OM se qualifier pour la Ligue des champions".

Mbappé encore meilleur buteur

"À Lille, franchement, il y a eu beaucoup trop de départs et cela prend du temps pour reconstruire. L'équipe surprise de la saison ? Monaco avec son jeu attractif peut être l'outsider qui peut embêter Marseille et Lyon. Maintenant, j'aime aussi beaucoup Julien Stéphan, le nouvel entraîneur de Strasbourg, qui peut réaliser quelque chose en Alsace, et Bruno Génésio, qui dirige Rennes...", a ajouté l'ancien technicien du PSG.

En revanche, Luis Fernandez a refusé de condamner une ou plusieurs équipes dans la course pour le maintien : "Les clubs qui risquent de descendre en Ligue 2 ? On me pose la question chaque année et je me refuse toujours d'y répondre. J'ai trop de respect pour tous ces entraîneurs français qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que Pochettino à Paris, Sampaoli à Marseille, Bosz à Lyon ou Kovac à Monaco".

Pour le titre de meilleur buteur, Luis Fernandez pense que Kylian Mbappé va faire taire ses détracteurs, après les critiques reçues lors de l'Euro 2020 : "Le meilleur buteur ? Alors là, cela va dépendre de l'état d'esprit dans lequel Kylian Mbappé reviendra. S'il a réglé sa situation contractuelle et si on le laisse tranquille, je ne vois pas qui pourrait finir devant lui au classement. On parle beaucoup de son échec à l'Euro, mais tous les grands joueurs passent par là. C'est une étape très importante pour rebondir et aller plus haut. Je ne suis pas inquiet pour lui. Les ballons vont lui arriver et il saura bien les utiliser".