PSG - Pourquoi Mbappé ne veut pas prolonger pour l'instant

En fin de contrat en juin 2022, l'international français a repoussé la dernière offre du PSG et aurait plusieurs raisons.

Kylian Mbappé joue avec les nerfs du PSG et des ses supporters. Restera ? Restera pas ? Nul ne le sait vraiment. Si ce n'est lui. En fin de contrat en juin 2022, l'international français a souvent été interrogé sur ses volontés pour son avenir et sur son désir ou non de poursuivre l'aventure avec le club de la capitale. Alors qu'il jouait la montre jusqu'à présent et avait annoncé prendre sa décision après l'Euro, L'Equipe a annoncé ce jeudi que Kylian Mbappé ne compte pas prolonger avec le PSG pour le moment.

Auteur d'un Euro décevant, le meilleur buteur de Ligue 1 compte disputer la prochaine saison avec le Paris Saint-Germain mais n'est pas disposé à signer un nouveau contrat. Du moins pour le moment. Le problème, c'est que le vice-champion de France ne peut pas prendre le risque de le perdre gratuitement l'été prochain. Et s'il décide de ne pas le vendre cet été et que Kylian Mbappé ne change pas d'avis, il partira gratuitement l'été prochain.

Le cas Kylian Mbappé traîne depuis plusieurs mois et la situation semble s'enliser. Ce vendredi, Le Parisien révèle les raisons pour lesquelles l'international français ne veut pas pour le moment et n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien français avance que le natif de Bondy a été déçu à plusieurs reprises dans ce dossier par le club. Déjà, Kylian Mbappé s'interroge encore et toujours sur le réel projet du PSG.

Mbappé déçu

L'attaquant français avait demandé un mercato ambitieux pour avoir des garanties et prolonger, mais il se demande où le club, souvent critiqué pour son côté trop politique veut aller. Un homme cristallise les frustrations de Kylian Mbappé : Leonardo. Les relations entre le directeur sportif brésilien et le joueur et sa famille sont au point mort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Brésilien n'est plus en charge de la prolongation de Kylian Mbappé.

Mais même, Nasser Al-Khelaïfi que Kylian Mbappé apprécie l'a déçu. En effet, le meilleur buteur de Ligue 1 n'a que très peu goûté à la communication de son président au mois de juin. Dans une interview accordée à France Football, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que Kylian Mbappé ne sera pas vendu et pire encore ne partira pas gratuitement : "Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien".

L'attaquant du PSG n'a pas compris ces déclarations et notamment le passage dans lequel le président du PSG a prévenu le joueur qu'il ne pouvait pas décider sur le mercato. Le club de la capitale et Kylian Mbappé ont encore un peu de temps devant eux pour mettre les choses au clair et prendre une décision définitive, mais plus le temps passe et moins le PSG est en position de force dans ce dossier.