PSG : Pourquoi Kylian Mbappé est déjà de retour à l'entraînement ?

Moins de trois jours après la finale de la Coupe du monde, l'attaquant a repris l'entraînement avec Paris. Une décision prise avec sa direction.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé fait tout par trois. Un triplé en finale de la Coupe du monde dimanche face à l’Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4) et trois jours plus tard un retour à l’entraînement du PSG qui a surpris tout le monde. Ou presque. Sourire en coin, survêtement gris, petite pochette sous le bras, le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 a fait son apparition ce matin au camp des Loges, confiant au passage qu'il allait "mieux, mieux, mieux".

L’attaquant international, qui regarde régulièrement les matchs des autres sections du PSG (féminines ou jeunes) n’est pas venu uniquement jeter un coup d'œil à la rencontre amicale de ses partenaires mais bien pour reprendre l’entraînement. A priori en salle dans un premier temps.

Il a fait part de sa fraîcheur physique et mentale à sa direction

Au lendemain de la perte du titre de champion du monde, plusieurs éléments ne laissaient pourtant pas penser qu’une reprise aussi rapide était envisageable. A la fenêtre de l’hôtel le Crillon, Mbappé apparaissait parmi les premiers joueurs aux côtés d’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Pourquoi après une si grosse déception, l’attaquant des Bleus et du PSG a-t-il pris la décision de revenir si vite à l’entraînement et de ne pas couper afin de s'aérer l'esprit et de revenir les batteries pleines. Ce choix est d’abord collectif. Lundi, le joueur a pu échanger avec son coach et sa direction sportive et a exposé sa motivation de rejouer rapidement, avouant se sentir bien mentalement mais aussi physiquement.

La direction sportive, a, elle rappelé ses objectifs importants et immédiats et a vu d’un bon œil la possibilité d'accueillir le meilleur buteur du mondial dès ce mercredi. Avant la compétition internationale, elle avait en effet prévu que tout mondialiste qui reprendrait l’entraînement serait disponible 4 à 5 jours après pour participer à un match.

La participation de Kylian Mbappé à la rencontre face à Strasbourg est donc quasiment actée. Et c’est d’ailleurs le souhait de son entraîneur de le voir y participer. Mais ce retour au centre Ooredoo correspond à une envie de tourner la page de cet échec le plus rapidement possible, et cela passe avant tout par le travail. C’est aussi et certainement un message très fort envoyé à ses partenaires. Surtout à ceux qui ne sont pas encore rentrés de vacances.