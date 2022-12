PSG : déjà de retour à l'entraînement, Kylian Mbappé va "mieux"

Moins de trois jours après la finale de la Coupe du monde, l'attaquant international a repris l'entraînement avec le PSG. A la surprise générale.

Pas le temps de tergiverser. Moins de 72 heures après la déception de la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine (3-3, 2 t.a.b à 4), Kylian Mbappé a décidé de ne pas prendre de vacances.

Le Français, auteur d'un triplé historique contre l'Albiceleste, était de retour ce mercredi matin au camp des Loges. Pas pour une simple visite de courtoisie mais pour une reprise de l'entraînement du côté de Saint-Germain en Laye.

Touché par l'issue de sa deuxième finale de Coupe du monde en quatre ans et n'affichant pas de sourire lors de l'ovation face au 50 000 personnes présentes au Trocadéro, Mbappé a confié au média du PSG qu'il allait "mieux, mieux, mieux".

Sa manière de tourner la page

Mais pourquoi le meilleur buteur du mondial est-il de retour aussitôt, alors que le club de la capitale a initialement prévu que ses joueurs prennent un minimum de dix jours de repos ?

Mbappé souhaite tourner la page de cet échec le plus rapidement possible et pour lui le meilleur moyen de le faire et de se remettre au travail. Une surprise qui permettra certainement à Christophe Galtier de pouvoir compter sur l’un de ses meilleurs joueurs pour la reprise face à Strasbourg le 28 décembre.

En effet, le club avait prévu que chaque mondialiste ayant repris l’entraînement puisse disputer un match quatre à cinq jour après. Un calcul qui permettra certainement de le voir recevoir une ovation au Parc des Princes dans une semaine.