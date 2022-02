PSG : "Pogba ne serait pas contre venir à Paris" révèle un ancien international français

Paul Pogba n'est "pas contre" un transfert au Paris Saint-Germain, selon Nicolas Anelka, qui a exprimé sa conviction que la star de Manchester United n'est "pas bien psychologiquement" à Old Trafford. Manchester United a dépensé un montant record de 100 millions d'euros pour faire signer Paul Pogba par la Juventus en 2016, après l'avoir vu émerger comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe après l'avoir envoyé à Turin quatre ans plus tôt.

"S'il vient à Paris, on verra que c'est un joueur de haut niveau"

Le Français a montré des éclairs au cours de sa deuxième période à Manchester, mais il a été largement critiqué en raisons de son inconsistance dans ses performances et des blessures à répétition, lui qui se rapproche maintenant des derniers mois de son contrat. Le Paris Saint-Germain ferait partie d'un grand nombre de clubs intéressés par un transfert gratuit de Paul Pogba cet été, le milieu de terrain n'ayant pas encore montré de signe de prolongation à Old Trafford.

Rangnick explique la sortie de Pogba

L'ancien attaquant du PSG et de l'équipe de France, Nicolas Anelka, affirme avoir déjà demandé à son compatriote s'il serait intéressé par un transfert au Parc des Princes, où il pense qu'il pourrait retrouver son meilleur niveau. "S'il veut venir à Paris ? J'en ai discuté il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre venir au PSG", a déclaré Anelka en évoquant l'avenir de Pogba sur RMC Sport. "S'il vient, on oubliera toutes ses blessures et on verra que c'est un joueur de haut niveau".

"Pogba n'est pas bien psychologiquement à Manchester"

L'attaquant qui a également fait des passages à Arsenal et au Real Madrid au sommet de sa carrière a poursuivi en suggérant que Pogba a du mal mentalement dans son environnement actuel. "Ce n'est pas le meilleur club où il peut s'amuser et montrer son talent", a déclaré Anelka à propos de Manchester United. "Je pense que le PSG serait génial pour lui. Certains disent qu'il ne serait pas bon pour Paris, car il est censé être souvent blessé".

"Mais je pense que ses blessures sont dues à sa vie à Manchester, car il n'est pas bien psychologiquement", a conclu l'ancien avant-centre des Bleus. Il a été rapporté que les Red Devils ont soumis plusieurs offres de prolongation de contrat à Paul Pogba, mais il semble satisfait d'aller au bout de son contrat actuel afin d'évaluer ses options l'été prochain. Le manager intérimaire Ralf Rangnick a laissé entendre que le club ne s'opposerait pas à Pogba s'il souhaitait partir, mais il a également déclaré qu'il était dans son intérêt de jouer au maximum jusqu'à la fin de la saison.

"La question est de savoir à quel point il veut encore faire partie de ce groupe, à quel point il se sent encore émotionnellement et physiquement à bord", a déclaré Rangnick aux journalistes en évoquant le rôle de Pogba dans son équipe en janvier. "Tant que ce sera le cas, il jouera. Il veut montrer aux fans de Manchester United, au conseil d'administration, au monde entier quel genre de joueur il peut être et même si c'est seulement pour montrer suffisamment pour un nouveau contrat ailleurs, il sera très motivé pour le faire et pourquoi je ne le ferais pas jouer alors ?".