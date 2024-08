PSG ou Bayern ? Désiré Doué cash sur son avenir

Tiraillé entre le PSG et le Bayern Munich, Désiré Doué a fait une annonce forte sur son avenir, ces dernières heures.

Le mercato estival continue de battre son plein en France et un peu partout en Europe. Cet été, l’Equipe de France est particulièrement touchée par les mouvements avec plusieurs joueurs tricolores sur le marché des transferts. Que ce soit chez les A ou chez les Espoirs, l’été s’annonce chaud pour les internationaux français. C’est le cas notamment de Désiré Doué, ciblé par le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Un dossier qui devrait être bouclé très prochainement, surtout après la dernière sortie du milieu de terrain de Rennes sur son avenir.

Un mercato décisif pour l’Equipe de France

C’est un mercato très agité que vivent les Français cet été. Après les départs de Kylian Mbappé et d’Olivier Giroud respectivement au Real Madrid et au Los Angeles FC, les mouvements ne s’arrêtent plus dans le rang des footballeurs tricolores. Proche d’un départ à la Juventus, il y a encore quelques jours, le défenseur niçois, Jean-Clair Todibo, a été officialisé par West Ham, ce samedi.

La Juve avait déjà réussi à enrôler un Français cet été en la personne de Khéphren Thuram. Outre ces derniers, les avenirs de Youssouf Fofana, ciblé par l’AC Milan, et d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat après son départ de la Juventus, restent toujours en suspens. Quid de Désiré Doué ?

Désiré Doué va trancher entre le PSG et le Bayern

Après une saison 2023-2024 remarquable avec le Stade Rennais, le jeune milieu de terrain de 19 ans attise les convoitises de plusieurs clubs européens, cet été. Mais c’est le PSG et le Bayern Munich qui sont au coude à coude dans ce dossier avec une offre de 60 millions d’euros soumise à Rennes de chaque côté. Cependant, Désiré Doué ne voulait prendre aucune décision sur son avenir avant la fin des JO 2024 avec l’Equipe de France U23 (médaillée d’argent après une défaite en finale contre l’Espagne, 3-5).

Chose faite désormais, l’international espoirs a fait savoir que sa décision était imminente. « Ce mois a été très chargé, j’ai eu beaucoup de matches à jouer, j’étais focalisé sur cela. J’ai des personnes qui travaillent sur cela pour moi, qui s’occupent de moi pour que je sois libéré. Mais les Jeux Olympiques sont finis. J’aurais une décision à prendre sur mon avenir, je la prendrai dans quelques jours », a déclaré Désiré Doué après la finale des JO, vendredi.