Mercato, l'atout majeur du PSG dans le dossier Désiré Doué

Le PSG dispose d’un atout majeur pour faire plier Désiré Doué.

Le PSG connait un mercato des plus laborieux, cet été. Si le club parisien souhaite se renforcer à divers postes, les autres écuries ne s’alignent pas pour céder leurs joueurs et la majorité de ces derniers préfèrent également d’autres destinations. Des échecs qui n’ont pas empêché le PSG de foncer sur d’autres cibles dont Désiré Doué. Un dossier qui ne s’annonce pas compliqué non plus, même si le club de la capitale a un atout qui pourrait vite convaincre le milieu de terrain de Rennes.

Le PSG à la lutte avec le Bayern pour Désiré Doué

Le mercato estival prend du temps pour s’animer dans la capitale française. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG n’a enregistré qu’une seule arrivée. Celle de Matvey Safonov, rejoint par Gabriel Moscardo, recruté depuis l’hiver dernier. Mais le PSG a encore d’autres cibles sur le marché dont Désiré Doué.

Un dossier qui s’annonce compliqué puisque le club parisien n’est pas le seul intéressé par l’international espoirs. Désiré Doué est, en effet, sur les tablettes d’autres cadors comme Chelsea, Tottenham ou encore le Bayern Munich. Le club bavarois est d’ailleurs le plus grand concurrent du PSG dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaifi entre en scène

De tous les prétendants de Désiré Doué, seuls le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont passés à l’attaque pour le joueur de 19 ans. Mieux encore, les deux cadors ont fait la même proposition à Rennes avec une offre à hauteur de 60 millions d’euros, bonus compris. Mais alors que le joueur dispute actuellement les JO avec l’Equipe de France espoirs, le président du PSG a pris les devants dans ce dossier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaifi en aurait fait une affaire personnelle et s’impliquerait considérablement auprès du clan du joueur. A l’en croire, le président parisien insisterait sur les avantages qu’offre le projet du PSG à Désiré Doué. Si Nasser Al-Khelaifi espère faire plier l’entourage du Rennais, le joueur ne devrait pas prendre une décision avant la fin des JO.