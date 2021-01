PSG-OM, Mauricio Pochettino : "Plus qu'un trophée, c'est important de battre Marseille"

En conférence de presse, l'entraîneur parisien a rappelé l'importance du match qui va opposer le PSG à l'OM mercredi pour le Trophée des Champions.

Mauricio Pochettino sait toute l'importance du rendez-vous qui attend le PSG mercredi soir. Opposée à son rival l'OM pour le gain du , l'escouade francilienne va tenter de remporter son premier titre de la saison. Ce serait également le premier titre de Pochettino... depuis ses débuts en tant qu'entraîneur !

Neymar apte à débuter ?

Mauricio Pochettino : Neymar est disponible et fait partie du groupe. On décidera demain s'il démarre le match ou non.

Les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez

C'est un match que nous avons vu à la télévision, nous n'étions pas là. Tout ça, c'est le passé. Demain est une autre rencontre.

Mbappé peut-il enchaîner ?

Kylian est dans de parfaites conditions. On verra demain quelle est la meilleure équipe pour débuter ce match et le remporter.

Keylor Navas

On connaît Keylor depuis notre passage en . C'est un grand gardien, l'un des meilleurs du monde. Un grand professionnel. Nous sommes très contents de travailler avec lui, c'est un honneur de l'avoir. Après dix jours au club, nous sommes très satisfaits de ce qu'il produit avec nous.

Premier titre comme entraîneur pour Pochettino demain ?

C'est un match spécial, avec une motivation particulière. L'adversaire est l' . On sait ce que cela signifie. Pour nous, c'est une fierté de représenter Paris pour un match comme celui-là. Plus qu'un trophée demain, on est conscient que battre Marseille est très important et on fera tout pour remporter ce match.

Ses souvenirs de PSG-OM

C'est un match important et spécial pour les gens du club et les supporters. Le football, c'est de l'émotion et aujourd'hui avec le virus, on se rend compte à quel point les fans manquent. Je me souviens parfaitement des émotions vécues lors des matches PSG-OM en tant que joueur.

La gestion des émotions, la clé pour Paris ?

Tout va très vite depuis qu'on est ici. On a déjà joué deux matches. Là, on va en avoir un autre très spécial contre Marseille. Depuis notre arrivée, on a mis l'accent sur les priorités et on a aussi discuté du contrôle émotionnel. Ce sera important pour le match de demain de savoir gérer ses émotions. Mais pas seulement demain. Plus tard aussi. Il faudra encore travailler ça à l'avenir parce qu'on sait que c'est important pour avoir des résultats.

Mbappé, Kean et le mercato

Dans un grand club comme Paris, les rumeurs existent. On discute de toutes ces questions avec le club, avec Leonardo. (...) Ce sont des discussions privées. Le moment venu, le club communiquera s'il y a quelque chose à communiquer mais aujourd'hui toute notre énergie est concentrée sur le match de demain.