PSG-OM - Les images de joie à Marseille et à l’arrivée des joueurs à l’aéroport

Pour la première fois depuis le 27 novembre 2011, l’Olympique de Marseille a remporté le Classique face au PSG. Forcément, ça se fête.

Le temps additionnel a été long. Très long. Plus de six minutes avant que l’homme en noir ne siffle la fin du match, et acte ainsi la première victoire de l’Olympique de Marseille dans un Classique (1-0) depuis le 27 novembre 2011. Un succès historique.

"Si tu célèbres les défaites des autres, c’est que tu n’as rien à célébrer pour toi", expliquait Thomas Tuchel avant le Classique. Cette fois, les supporters de l’OM ont une nouvelle fois célébré une défaite parisienne, mais surtout une victoire marseillaise !

Du vestiaire au Vieux-Port, la fête ne s'arrête pas

Comme après la finale de Ligue des Champions perdue par le PSG face au (0-1), les supporters se sont dirigés vers le Vieux Port, et la fête pouvait commencer. Auparavant, celle-ci avait déjà démarré dans le vestiaire de l’OM, et que dire de cet accueil réservé aux joueurs à l’aéroport de Marignane...

AMAVI SUR PÉRISCOPE pic.twitter.com/eKA6J6VXnA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2020

Grosse ambiance à l’arrivée des Marseillais à l’aéroport.



@FlorianThauvin pic.twitter.com/oAE48lhh6C — Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2020

ALERTE INFO - scène de liesse après la victoire HISTORIQUE de Marseille face au PSG qui ce sont fait soulever #PSGOM pic.twitter.com/ouHOdeD4Qf — Mediavenir (@Meddiavenir) September 13, 2020