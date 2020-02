PSG-OL - Neymar est bien absent du groupe, Silva et Marquinhos aussi

Le PSG a dévoilé le groupe convoqué pour la réception de l'OL, ce dimanche. Celui-ci est marqué par des absences notables, notamment en défense.

Vainqueur dans la douleur sur la pelouse du FC Nantes en milieu de semaine, le retrouve le Parc des Princes, ce dimanche soir. En clôture de la 24ème journée de , le Champion de accueille un adversaire qui fera office de bon test avant d'affronter le en Ligue des Champions. En effet, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'opposera à des Parisiens privés de plusieurs joueurs cadres pour cette rencontre.

Un secteur défensif diminué, Neymar sur la touche

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe convoqué par Thomas Tuchel pour affronter les hommes de Rudi Garcia. Comme prévu, celui-ci est marqué par des absences notables. Blessé face au MHSC (5-0), Neymar est de nouveau écarté par mesure de précaution. Et le maître à jouer du PSG n'est pas le seul Brésilien à manquer à l'appel, puisque ses compatriotes Marquinhos et Thiago Silva ne sont pas présents non plus.

Plus globalement, en plus des absences des deux défenseurs sud-américains, c'est le secteur défensif des Franciliens qui est diminué. Ainsi, Juan Bernat est toujours absent, au même titre que Colin Dagba et Abdou Diallo, qui manqueront encore plusieurs semaines de compétition. Profitant de ces forfaits, le défenseur Mitchel Bakker intègre de nouveau le groupe. Denis Franchi, jeune gardien des U19, honore quant à lui sa première apparition.

