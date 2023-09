PSG – Nice (2-3) : Les Aiglons célébrés par leurs supporters

Vainqueurs du PSG, vendredi, les Aiglons ont été particulièrement célébrés par leurs supporters, très contents de leurs performances réalisées.

Quand ça gagne, ça fait du bien aux supporters. C’est d’ailleurs le rêve le plus fou de tous les supporters d’une équipe : voir son équipe remporter une victoire. Et quand c’est encore face à une équipe rugueuse, les émotions sont encore plus fortes. C’est le cas des supporters de l’OGC Nice, qui n’ont pas caché leur joie après la belle victoire (2-3) des leurs face au Paris Saint-Germain dans son fief du Parc des Princes, vendredi.

Invaincu, Nice assomme le PSG

L’OGC Nice continue son invincibilité en Ligue 1 de France en ce début de saison. Les Aiglons viennent de connaître leur deuxième victoire de la saison en championnat. Accrochés respectivement par Lille (1-1), Lorient (1-1) et Lyon (0-0) lors des trois premières journées, les Aiglons ont fini par une victoire avant la pause. L’OGC Nice s’est débarrassé de Strasbourg en s’imposant 2-0. Une victoire qui permet aux Niçois de monter à la sixième place de Ligue 1 avant la trêve internationale.

Alors, du retour de la trêve internationale, les Niçois étaient en déplacement au Parc des Princes, vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. En effet, les hommes de Francesco Farioli n’ont donné aucune chance aux Rouge et Bleu d’imposer leur domination. Bien qu’ils se soient rattrapés au score (1-1) avant la pause, les visiteurs ont fini par l’emporter (2-3) au coup de sifflet final.

Les Aiglons célébrés par leurs supporters

Porté par son avant-centre nigérian, Terem Moffi, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Gaëtan Laborde, l’OGC Nice l’a emporté contre le Paris Saint-Germain (2-3). Une victoire très appréciée par les supporters niçois, qui ont dressé le tapis rouge à leurs joueurs, invaincus depuis le début de la saison (3 matchs nuls et 2 victoires en 5 sorties).

Pour fêter cette victoire contre les hommes de Luis Enrique, les supporters des Aiglons ont décidé de se rassembler au centre d’entraînement du club pour offrir une belle ambiance aux joueurs à leur retour dans la nuit. En effet, les ultras, notamment ceux de la Populaire Sud, se rassemblent à 4h du matin ce samedi, au moment d’arriver au centre d’entraînement. Là, les Aiglons ont été accueillis par des chants, des fumigènes et même un feu d'artifice. A l’occasion, le nom du gardien polonais de l’OGC Nice, Marcin Bulka, a été scandé pour célébrer particulièrement le joueur.

Grâce à sa victoire (2-3) du vendredi, l’OGC Nice prend provisoirement la deuxième place de Ligue 1 avec 9 points. Les Aiglons sont devant le Paris Saint-Germain (3e, 8 points) et à un point du leader, l’AS Monaco, qui est en déplacement dimanche à Lorient à 13h.