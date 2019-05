PSG - Neymar vers le Real Madrid ? Ronaldo n'y croit pas vraiment

Alors que d'éternelles rumeurs évoquent un départ de Neymar vers le Real Madrid cet été, El Fenomeno estime qu'il n'y a rien de concret à ce sujet.

Aujourd'hui au après avoir porté les couleurs du pendant plusieurs saisons, le Brésilien Neymar ne cesse d'alimenter la rubrique mercato des différents médias mondiaux. Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, et ce de manière encore plus insistance ces derniers mois suite à la méforme de la Maison Blanche couplée au départ de Cristiano Ronaldo vers la Turin, Neymar a pourtant annoncé à maintes reprises son souhait de continuer l'aventure au sein du Champion de , tandis que son départ laisserait un goût d'inachevé dans la capitale.

Lui aussi Brésilien et passé du Barça au durant sa carrière, Ronaldo a justement été interrogé sur l'avenir de Neymar ce jeudi, dans des propos relayés par Onda Cero. El Fenomeno s'est montré confiant quant au fait que son compatriote reste au PSG cet été, lui qui n'a pas encore fini de vendre du rêve à de nombreux amoureux de football, selon l'ancien buteur de la Seleçao, aujourd'hui président du Real Valadollid, pensionnaire de .

"Il donnera à nouveau des moments de joie au football"

"Il y a beaucoup de rumeurs, mais je ne crois pas qu’il y ait quelque chose de concret. Il a toujours été très critiqué, comme je l’ai été. La plupart de ces critiques sont injustes, je le vois comme un joueur doté d’un talent extraordinaire, il est très intelligent et veut briller à nouveau. Je crois en lui, il donnera à nouveau des moments de joie au football", a estimé Ronadlo, qui avait pris la défense du Barça quelques heures plus tôt, lors d'une conférence de presse.

​



"Regardez leur saison. Ils ont atteint les demi-finales de , sont assurés d'être sacrés Champions d' à plusieurs journées de la fin, sont qualifiés pour la finale de la . Il ne faudrait pas l'oublier ! Le football est incroyable et imprévisible, ça ne s'explique pas. Le Barça a eu des opportunités mais n'a pas su les concrétiser, et il faut reconnaître que mérite sa qualification. Ils ont montré plus de force, d'intensité et de sang-froid", avait analysé le double Ballon d'Or au sujet du club catalan, largement défait mardi soir face à Liverpool en marge de la demi-finale retour de Ligue des Champions..