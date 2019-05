Ligue des Champions - Ronaldo trouverait "stupide" une réforme de la compétition

Ronaldo a estimé qu'il serait "stupide d'essayer de créer une nouvelle compétition" visant à remplacer l'actuelle Ligue des Champions.

Comme révélé par le Wall Street Journal, un nouveau format de la Ligue des Champions serait à l'étude à partir de 2024. Ce format a justement été présenté par l'UEFA, mercredi, à son siège suisse de Nyon. Comme pressenti, il y aurait bien quatre groupes de huit équipes et un système de promotion-relégation favorable aux plus grosses écuries du continent... Il n'y aurait, en revanche, pas de matches européens amenés à se dérouler le week-end, ce qui aurait suscité une levée de boucliers des Ligues européennes, qui défendent férocement l'attractivité de leurs championnats respectifs.

Dans cette new look, les cinq meilleures équipes de chaque groupe seraient directement qualifiées pour l'édition suivante, indépendamment de leur classement en Championnat, ce qui aurait une incidence certaine sur le degré de compétitivité des compétitions nationales. Si en , seul le PSG s'est montré favorable à cette réforme, "aucune décision n'a été prise. Jusqu'ici, ce ne sont que des idées et des opinions", a précisé le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, dans un communiqué officiel. Au total, ce sont près de 250 clubs, dont 20 français, qui étaient concernés par cette réunion au sommet.

L'article continue ci-dessous

"Une idée stupide d'essayer de créer une nouvelle compétition"

Double Ballon d'Or, en 1997 et 2002, Ronaldo, l'ancien attaquant notamment passé par le et le durant sa riche carrière, s'est justement confié sur cette réforme ce jeudi, lors d'une conférence de presse tenue en marge de son poste de président du club espagnol de Valladolid. "Pour moi, ce serait une idée stupide d'essayer de créer une nouvelle compétition, étant donné le spectacle auquel nous avons assisté en Ligue des champions", a déclaré l'ancien buteur. Selon lui, si cette idée voit le jour, cela serait uniquement d'en l'idée de faire passer "un accord dans lequel les plus gros clubs recevront de plus en plus d'argent et s'en satisferont".

​

Durant cette même conférence, Ronaldo a aussi évoqué le sujet du Barça, club dans lequel il a évolué entre 1996 et 1997 et éliminé de la Ligue des Champions à la suite d'une remontada incroyable subie sur la pelouse de Liverpool (4-0) mardi soir. "Regardez leur saison. Ils ont atteint les demi-finales de Ligue des champions, sont assurés d'être sacrés Champions d' à plusieurs journées de la fin, sont qualifiés pour la finale de la . Il ne faudrait pas l'oublier ! Le football est incroyable et imprévisible, ça ne s'explique pas. Le Barça a eu des opportunités mais n'a pas su les concrétiser, et il faut reconnaître que mérite sa qualification. Ils ont montré plus de force, d'intensité et de sang-froid", a analysé le Brésilien. Difficile de lui donner tort.