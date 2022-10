PSG, Naples, Ancelotti...les confessions de Fabian Ruiz

Arrivé au PSG en fin de mercato estival, l'international espagnol est revenu sur ses premiers pas à Paris et a rendu hommage à Carlo Ancelotti.

Titularisé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs face à Nice, Fabian Ruiz est amené à monter en puissance dans les prochaines semaines, lui qui est arrivé tardivement dans la capitale française après une préparation estivale tronquée à Naples en raison de sa situation contractuelle. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Fabian Ruiz est revenu sur sa signature au Paris Saint-Germain et est fier d'avoir rejoint un tel club.

"Jouer au PSG, c'est une récompense après tant de travail et de sacrifices"

"Même après plusieurs jours passés ici, ça m’émeut de voir cette vidéo où je signe mon contrat avec le PSG. C’est une récompense après tant d’années de travail et de sacrifices. Surtout de la part de ma famille et des personnes qui ont été à mes côtés. Ma mère a souffert, a énormément travaillé pour que je puisse être ici", a expliqué Fabian Ruiz.

En fin de contrat en juin 2023 avec Naples, l'Espagnol qui refusait de prolonger avec le club italien avant de le quitter était dans une situation assez délicate puisqu'il était à l'écart du reste du groupe. Le milieu de terrain est revenu sur cette période particulière : "Les derniers jours à Naples n’ont pas été très faciles. De longues journées où je m’entraînais seul. Je ne jouais pas les matchs, c’était un peu désespérant… Au final ça a valu le coup d’attendre. Et je suis très content".

"Je remercie Ancelotti pour sa confiance"

Depuis, Fabian Ruiz a retrouvé le sourire et a débuté une nouvelle aventure à Paris : "Mon premier match au PSG ? Ce fut un moment unique, spécial. Mes premiers pas ici, à domicile, avec les supporters. C’est beau de pouvoir remplacer un joueur comme Verratti, un des meilleurs milieux du monde et quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Le Parc des Princes ? Ce sont de bons souvenirs. J’étais déjà venu ici il y a quelques années avec Naples pour joueur face au PSG. Je me souviens que l’ambiance était incroyable. Aujourd’hui je l’ai vécu en tant que joueur à domicile et c’est vrai que c’est spectaculaire".

Le milieu de terrain espagnol a rendu hommage à Carlo Ancelotti qui l'a fait venir à Naples et sous qui il a explosé aux yeux de l'Europe de toute entière : "Carlo Ancelotti a parié sur moi alors que je n’avais que 22 ans, il m’a donné cette confiance dans un si grand club comme Naples. Grâce à lui j’ai pu jouer la Ligue des Champions qui était un rêve pour moi. Je le remercie pour la confiance qu’il a placée en moi".

Enfin, Fabian Ruiz a également eu des mots tendres envers son compatriote, Carlos Soler, autre recrue estivale du PSG arrivée dans les dernières heures du mercato : "Carlos Soler est mon coéquipier au Paris Saint-Germain, mais plus qu’un coéquipier c’est un ami. Aujourd’hui, on a la chance de jouer d’être coéquipiers en plus d’être amis".