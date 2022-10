Les notes du PSG face à Nice (2-1) : Vitinha n’a rien lâché, Mbappé a tout débloqué

Malgré un coup de moins bien en début de seconde le Portugais a tenté sa chance et est à l'origine de l'égalisation de l'attaquant Parisien, remplaçan

Gianluigi Donnarumma 5/10

Hormis une horizontale pour repousser un centre intéressant de Diop (6e), le gardien italien n’a rien eu à faire. Il ne peut rien sur le but de Laborde (1-1, 47e).





Nordi Mukiele 5/10

Titularisé en position de défenseur central, l’ex-Montpelliérain a connu une première période sans pression adverse avec de bonnes interventions comme ce tacle propre devant Bard (36e). Il en a profité pour apporter le surnombre à droite et c’est sur l'une de ces phases qu’il sert Mbappé après avoir jailli devant Diop (2-1, 83e). Il s’est montré plus friable ensuite sur l’égalisation niçoise, où il est au marquage de Laborde avant de le lâcher (47e). De bien meilleures intentions ensuite.





Marquinhos 5/10

A l’exception d’une bonne intervention devant Ramsey (5e), le capitaine a vécu une première période tranquille. Sur l’égalisation adverse son placement interroge, lui d’ordinaire si impérial pour couper les centres. Toujours intéressant lorsqu’il coulisse au milieu, le Brésilien a bien couvert quelques contre niçois.





Sergio Ramos 5/10

Positionné à gauche de la défense, l’Espagnol a fait preuve de tranquillité. Souvent bien placé, il n’a jamais eu à faire de courses à haute intensité. L’ancien du Real Madrid coupe quelques ballons comme face à Atal qui avait éliminé deux parisiens (44e). Le danger est finalement rarement venu dans sa zone.





Achraf Hakimi 5/10

Quelques courses offensives comme à son habitude mais c’est sur son travail défensif qu’il a donné le change. Sur le but niçois, il semble ne pas comprendre la consigne de Mukiele qui lui indique la présence de Laborde, qui finit par lui passer devant (47e)





Vitinha 6/10

Le Portugais donne toujours cette impression qu’il est là depuis de longs mois. A côté de Fabian Ruiz, il est le seul milieu à avoir tenté de créer et de combiner avec Messi et Neymar. Une grosse activité pour récupérer malgré un coup de moins bien en début de seconde période. Il crée le décalage pour Mukiele sur le but de Mbappé (2-1, 83e)





Fabian Ruiz 4/10

Sa première à Lyon avait été plus intéressante. Face à Nice, l’Espagnol n’a pas perdu beaucoup de ballons mais a souvent joué de manière latérale. Sans doute un manque d’automatisme mais il n’a apporté aucune verticalité dans le jeu parisien. Pas non plus impérial à la récupération. Remplacé par Renato Sanches (72e), qui a semblé touché aux adducteurs et remplacé par Danilo (89e).





Juan Bernat 4/10

Malgré un duel perdu face à Atal à la fin du premier acte, l’Espagnol s’est montré plutôt solide jusque-là avec de bonnes interventions (11e, 17e). Sur l’égalisation, il est un peu loin du piston algérien qui a tout le temps de centrer. Pas toujours bien servi sur son côté, il n’a pas réussi à bonifier les quelques bons décalages. Remplacé par Nuno Mendes (59e).





Lionel Messi 6/10

On retiendra bien évidemment ce but inscrit sur coup franc. Son premier sous le maillot parisien (1-0, 28e). Après une première période, où il a été un chef-d’orchestre habile et s’est procuré une belle opportunité (45e+1), l'Argentin a décliné et a offert un visage moins enthousiasmant ensuite.





Hugo Ekitike 4/10

On ne pourra lui reprocher son envie de bien faire. Titularisé pour la première fois cette saison, l’ancien Rémois a beaucoup couru mais souvent dans le vide. S’il est allé au combat, l’attaquant a été bien contenu par Dante et n’est jamais parvenu à offrir de solutions concrètes à ses partenaires. Aucun tir et une première certainement frustrante. Remplacé par Mbappé (59e) qui offre le but de la victoire sur sa seule opportunité (2-1, 83e).





Neymar 4/10

Par séquences, le fantôme du Ney de la saison passée est réapparu sur la pelouse du Parc. Beaucoup d'agacements, de duels à l’arrêt qui n’apportent rien et un nombre de ballons perdus : 17 à la mi-temps, 22 à la 70e minute. Deux tirs non cadrés et une influence très limitée sur le jeu.