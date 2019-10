PSG - Mondial U17 : l'œil du sélectionneur sur les 4 Titis parisiens

Le sélectionneur de l'équipe de France Jean-Claude Giuntini passe au crible les 4 Titis parisiens avant leur entrée en lice au Mondial U17.

Ils sont quatre du PSG à avoir fait le déplacement au pour disputer la U17 avec l'équipe de . Déjà apparus en équipe première cette saison, Adil Aouchiche, Arnaud Kalimuendo et Tanguy Kouassi sont accompagnés du défenseur Timothée Pembélé. Un quatuor de Titis parisiens décrypté pour Goal par le sélectionneur Jean-Claude Giuntini avant l'entrée en lice des Bleuets dimanche face au (21h, heure française).

Adil Aouchiche [Milieu de terrain]

Profil technique : C'est un garçon qui peut jouer des deux pieds. Il a une bonne clairevoyance et peut résoudre des problèmes avec sa technique. Il a un bon jeu court, un bon jeu long et est aussi capable d'être dans la zone de finition. Il aime beaucoup courir, il est joignable dans le jeu et tout cela est très intéressant.

Points forts : Sa capacité à être accessible avec beaucoup d'activité, et aussi sa capacité à être dans la zone de fintion. Il a un contrôle émotionnel intéressant. Il est capable d'être calme et posé pour utiliser sa technique et finir tranquillement.

Axes d'amélioration : Peut-être la notion de transition offensive et défensive, mais ça va se régler naturellement. Il peut aussi mieux analyser son activité sur le terrain, pour qu'elle soit encore plus ciblée. Mais il est très généreux dans l'activité et c'est très difficile de le lui reprocher. C'est un garçon très intéressant, qui est sur une pente ascendante.

Arnaud Kalimuendo [Attaquant]

Profil technique : Il allie justesse technique et puissance. Il a une technique en lien avec ses différents déplacements. Sa justesse et son toucher de balle sont intéressants. En une touche, il peut se mettre en position pour finir ou donner. Il est accessible dans le jeu. Il donne des possibilités de profondeur, mais aussi dans l'intervalle. C'est un vrai atout pour nous.

Points forts : Ses déplacements. Souvent, à cet âge, ils ont envie d'avoir le ballon dans les pieds pour démarrer les actions par eux-mêmes. Lui, non. Il est capable de créer le danger en mouvement en lâchant son action sur ses déplacements.

Axes d'amélioration : Son jeu de tête bien sûr. C'est quelque chose qu'il doit travailler, comme son jeu de corps. Il est déjà performant, mais je pense qu'il peut encore améliorer certaines choses pour mieux caler ses ballons.

Tanguy Kouassi [Défenseur central]

Profil technique : Il a la capacité de lire les trajectoires avec un bon jeu de tête, et de belles qualités d'anticipation. Sur le plan offensif, il peut trouver des passes traversantes et des passes diagonales. Il utilise bien sa taille et peut être buteur sur coups de pied arrêtés. C'est une de ses armes.

Points forts : C'est quelqu'un qui rentre dans le duel et qui aime ça. Il a clairement l'attitude du défenseur. Aujourd'hui, il faut qu'il regagne du rythme, mais cela va arriver. À cet âge, c'est bien de jouer. Mais jouer en pro du PSG ce n'est pas facile, et les U19 ça ne suffira qu'un moment. Il aura un choix à faire.

Axes d'amélioration : Le temps de jeu du coup, pour qu'il conserve du rythme. Il a besoin d'être régulièrement sollicité pour rester concentré, ça lui arrive parfois de perdre un petit peu le fil. Il a besoin de concentration constante pour ne pas tomber dans la facilité.

Timothée Pembélé [Latéral droit]

Profil technique : C'est un joueur polyvalent qu'on utilise tantôt sur un côté ou dans l'axe. Il peut jouer à droite ou à gauche. Il va de l'avant et doit encore progresser dans sa portée défensive, que ce soit dans l'impact, dans le duel, au sol comme dans les airs.

Points forts : Sa capacité à apporter offensivement. À tel point que parfois il participe aux enchaînements et aux actions. Il marque régulièrement avec nous et le PSG. Il a marqué en sélection contre le . Aujourd'hui, je pense que son poste n'est pas décidé. Sa polyvalence est un atout. En tout cas, elle l'est pour nous.

Axes d'amélioration : Il manque un peu d'impact. Il doit encore se construire et se muscler. Il a un profil longiligne, avec une maturation décalée. Mais je pense que lorsqu'il prendra plus de poids dans l'impact, ça lui donnera confiance pour aller davantage dans les duels. Il doit anticiper un peu plus aussi.