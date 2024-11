PSG - Monaco, un nouveau lieu se dégage pour le Trophée des champions

Le Trophée des champions entre le PSG et l’AS Monaco aurait finalement trouvé un lieu où se disputerait la rencontre.

Alors qu’il opposait normalement le Champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, le prochain Trophée des champions se jouera entre le Champion de France et son dauphin de la saison écoulée, puisque le Paris Saint-Germain a remporté les deux titres, et Monaco avait fini vice-champion. Les deux équipes pourraient désormais avoir une idée sur la nouvelle date et le lieu où se déroulera cette rencontre.

Doha envisagé, le Parc des Princes comme plan B

Alors qu’il devrait se jouer le 8 août dernier à Pékin en Chine, dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, le Trophée des champions a été finalement reporté en raison des lourdeurs administratives chinoises. Alors qu’on annonçait le Stade Louis II comme probable hôte de la rencontre, rien n’a été fait depuis. Selon les informations de L’Equipe, un nouveau lieu semblerait être trouvé.

Getty Images

Lors du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), qui aura lieu ce jeudi, les dirigeants se pencheront sur le dossier du Trophée des champions 2024. Le quotidien sportif français a indiqué que le match devrait se jouer à Doha au Qatar. La date du 5 janvier 2025 serait probablement retenue pour ce choc entre Paris et Monaco. Mais au cas où Doha aussi ferait faux bond, le match pourrait finalement se disputer en France comme ce fut le cas lors de la dernière édition entre le PSG et Toulouse (2-0). Et le Parc des Princes servirait encore de cadre à la rencontre.