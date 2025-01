PSG - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Une finale déjà cruciale pour bien débuter l'année 2025 ! Le PSG et Monaco s’affrontent ce dimanche avec un trophée à la clé. Tous les détails ici.

Ce dimanche 5 janvier, le Paris Saint-Germain croise le fer avec l’AS Monaco en finale du Trophée des Champions, marquant le premier grand rendez-vous officiel de l'année 2025. Les Parisiens visent leur 13ᵉ titre dans cette compétition, tandis que les Monégasques aspirent à inscrire leur nom au palmarès pour la 5ᵉ fois, un objectif qu’ils n’ont pas réalisé depuis 2001.

Une rencontre dans un cadre prestigieux

Après plusieurs discussions autour du choix de l’emplacement, c’est finalement à Doha, au Qatar, que se disputera cette affiche de prestige. Le Stadium 974, ce stade iconique, utilisé lors de la Coupe du Monde 2022, accueillera une nouvelle opposition de haut niveau entre les deux géants de Ligue 1.

Le PSG, dirigé par Luis Enrique, aborde cette finale en pleine confiance. En décembre, les Parisiens ont enchaîné des résultats probants avec des succès retentissants face à Salzbourg (0-3), Lyon (3-1) et Monaco (2-4) en Ligue 1, avant de s’imposer aux tirs au but face à Lens (1-1, t.a.b 3-4) lors des 32es de finale de Coupe de France. Ousmane Dembélé et ses partenaires auront à cœur de soulever le premier trophée de la saison devant le public qatari.

Monaco en quête de revanche

L’AS Monaco, en revanche, a conclu l’année 2024 sur une note plus mitigée. Malgré quelques victoires, notamment contre Toulouse (2-0) en championnat et l’Union Saint-Jean (1-4) en Coupe pour terminer l’année 2024, les hommes d’Adi Hütter se sont inclinés à trois reprises en décembre, notamment contre Marseille (2-1), Arsenal (3-0), et leur adversaire parisien (2-4) lors de leur dernier face-à-face. Ce duel représente une opportunité de prendre leur revanche et de redémarrer sur une bonne dynamique.

Le PSG part favori, mais Monaco espère prendre sa revanche après la récente défaite contre les Parisiens en championnat. Ce match s’annonce intense et pourrait donner le ton pour la suite de la saison.

Horaire et lieu du match

PSG - Monaco

Trophée des Champions

Lieu : Stadium 974 (Doha, Qatar)

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Monaco

PSG : Donnarumma - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Vitinha, Joao Neves, Zaïre-Emery - Barcola, Doué, Dembélé

Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Monaco ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera à suivre ce dimanche 05 janvier 2025 à partir de 17h30 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.