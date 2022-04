PSG : Messi et Verratti forfaits à Angers, Neymar suspendu

Le Paris Saint-Germain devra faire sans plusieurs cadres ce mercredi soir, pour le déplacement à Angers.

Messi et Verratti au repos, Neymar suspendu

En effet, le club a annoncé que plusieurs joueurs seraient laissés au repos, à un peu plus de 24h du rendez-vous.

Touché au niveau du tendon d'Achille gauche, Lionel Messi restera ainsi en soins avant de voir son état réévalué dans les 48h, tout comme Marco Verratti, victime d'un coup au genou gauche.

Touché pour sa part au genou droit, Presnel Kimpembe ne fera pas non plus le déplacement dans le Maine-et-Loire, pas plus qu'Ander Herrera, Julian Draxler, Abdou Diallo ou Leandro Paredes. Enfin, Neymar est suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Une équipe rajeunie ?

Présent en conférence de presse dans la foulée, Mauricio Pochettino a laissé entendre qu'il pourrait donc donner leur chance à des joueurs moins en vue depuis le début de la saison.

L'article continue ci-dessous

"C'est le moment pour les joueurs qui ne jouent pas habituellement de participer à cette rencontre. Pour les jeunes aussi, c'est l'occasion de prendre de l'expérience", a affirmé le technicien argentin.

En cas de victoire, le PSG pourrait être sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Il faut pour cela que l'OM ne l'emporte pas contre Nantes. Sans quoi, il faudrait alors patienter jusqu'à samedi et la réception de Lens pour une nouvelle opportunité.