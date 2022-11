PSG : Messi et Neymar sont des "animaux" selon Dani Alves

Ancien coéquipier de Neymar et de Lionel Messi à Barcelone, Daniel Alves a jugé les deux attaquants du PSG à sa manière.

Daniel Alves n'a jamais eu la langue dans sa poche. Le défenseur brésilien a toujours dit haut et fort ce qu'il pensait, parfois même jusqu'à ce que ça le desserve comme cela a été le cas lors de son premier départ du FC Barcelone. Daniel Alves a joué avec Neymar et Lionel Messi, deux attaquants sud-américains emblématiques lors de ses passages au FC Barcelone et au PSG.

"Messi et Neymar voient plus loin que les autres"

Il les tient en très haute estime, car ce sont des "animaux" sur le terrain de football, mais il admet qu'il y a des différences évidentes dans leur approche du jeu. Alves a déclaré à Globo : "Neymar et Messi sont similaires. Des joueurs qui voient un peu plus loin que les autres, avec une particularité : Messi est obsédé par le fait de marquer des buts. Il ne fait que penser à marquer des buts. Neymar est plus dans la jonglerie, le Cirque du Soleil".

"Ney a un animal à l'intérieur, qui quand les gens le touchent, veulent lui faire du mal, il sort. Alors vous êtes mort, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est son arme de défense. Quand j'ai joué contre les deux, j'ai dit à mes coéquipiers : ne les frappez pas, ne laissez pas l'animal à l'intérieur de ces gars se réveiller", a ajouté l'ancien latéral du PSG, du FC Barcelone et de la Juventus.

"Vous ne pouvez pas arrêter Messi et Neymar"

"Vous ne pouvez pas arrêter Lionel Messi et Neymar. Si vous les pincez, ils vous gâchent la journée. Ils sont les idoles des enfants qui veulent jouer au football, et c'est un poids énorme pour eux. Mais c'est leur problème qu'ils aient décidé d'être des génies", a conclu le vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone.

Lionel Messi et Neymar ont été les vedettes du Paris Saint-Germain cette saison, en compagnie de Kylian Mbappé. L'international argentin ayant inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives, tandis que son homologue brésilien a trouvé le chemin des filets à 15 reprises et offert 11 caviars à ses collègues du Paris Saint-Germain.

Tout en poursuivant les mêmes objectifs en club, alors que le Paris Saint-Germain cherche à décrocher une insaisissable Ligue des champions en 2022-23 et devra affronter le Bayern en huitième de finale, Messi et Neymar sont sur le point de devenir des rivaux en quête de la gloire ultime avec leurs pays respectifs lors de la phase finale de la Coupe du monde au Qatar.