PSG : Mbappé très en colère contre Luis Enrique

Star de l’attaque parisienne, Kylian Mbappé est furieux contre son entraîneur Luis Enrique.

Après avoir farouchement critiqué Luis Enrique sur sa communication méprisante récemment, Daniel Riolo vient d’en remettre une couche sur l’ancien coach du FC Barcelone, qui fait des choix tactiques incompris. Le journaliste et éditorialiste RMC explique que l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France ne serait pas d’accord de son positionnement par son coach.

Mbappé n’aime pas son positionnement, selon Riolo

Souvent utilisé sur l’aile gauche et très à l’aise, Kylian Mbappé est désormais utilisé en pointe par l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique. Un positionnement, qui est très décrié car l’ancien Monégasque peine à retrouver le chemin des filets, lui qui était habitué à faire trembler les filets adverses. Selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé n’est pas content de ce positionnement.

« Il m’a encore agacé dimanche (après le match nul face à Brest) à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, ce qu’il a décidé absolument de faire de Mbappé qui d’ailleurs provoquera son départ », a lancé l’éditorialiste RMC dans l’After Foot.

« Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position. Comme il est dans sa dernière année au PSG, il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Evidemment qu’il n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer. Qu’il le fasse, c’est un choix d’entraîneur mais que, derrière, il ne veuille rien expliquer jamais et qu’il méprise ceux qui lui posent des questions, c’est parfaitement inadmissible. Et ça n’a rien à voir avec les journalistes, ça a à voir avec vous qui nous écoutez et qui payez des abonnements pour voir les matchs. Je trouve son attitude anormale, méprisante et égoïste », a pesté Riolo.

La communication de Luis Enrique encore déplorée

S’il avait critiqué Luis Enrique (après le match nul 2-2 face au Stade Brestois) sur sa manière de communiquer, le journaliste vient d’en remettre une couche. Pour Riolo, refuser d’expliquer ses choix, c’est mépriser le public qui s’échine pour faire les abonnements et voir son club de cœur jouer.

« On ne découvre pas le personnage, on sait qu’il est très égoïste et méprisant. Quand je dis ‘avec les médias’, j’insiste toujours sur l’idée que nous ne sommes là que pour être des intermédiaires et que je me fous absolument de savoir s’il me parle bien ou mal. C’est son rapport à la population du football. Ça nous ramènera à la fameuse phrase d’Agnelli, ‘l’avvocato’ (Giovanni, ancien président de la Juventus, NDLR) qui disait que le foot n’appartenait pas aux joueurs et acteurs du jeu mais à nous le public. C’est un truc qu’il faut comprendre », a-t-il laissé entendre.

« C’est nous qui faisons la notoriété, qui faisons ce que les stars du foot dont ce qu’elles font, c’est nous qui transformons ces gens en stars. C’est l’histoire, notre culture. (…) Quand Luis Enrique ne veut rien expliquer ou ne veut pas répondre aux interviews, il méprise les gens", poursuit-il. "Quand il ne veut pas nous dire: ‘j’ai joué comme ça, j’ai fait ce choix’... Il n’est pas le seul entraîneur à avoir eu cette attitude-là mais tous ont oublié que ce qu’ils sont, leur statut, leur notoriété, ils la doivent à ceux qui les regardent et leur parlent. La moitié de leur fiche de paie, ce sont les droits TV, donc les gens qui sont devant la télé. Il ne peut pas traiter les gens de cette façon et ces gens ne comprennent pas. C’est en ça qu’il m’agace profondément », a ajouté Daniel Riolo.