PSG : Mbappé et Cavani de retour dans le groupe pour affronter Nice

Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont bien présents dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Nice.

"Il nous manque Tilo Kehrer, Idrissa Gueye et Neymar pour le match à Nice. Juan Bernat est suspendu. Les autres vont participer à l’entraînement du jour. On décidera plus tard pour Julian Draxler et Colin Dagba. On essaye de réduire les risques de blessure. C’est dommage de ne jamais avoir notre équipe au complet. On va chercher les solutions. Je ne suis pas sûr que Kylian soit prêt à débuter demain. Je dois parler avec lui car ce n’est pas la même chose de s’entraîner et jouer en match. C’est pareil pour Edinson".

Thomas Tuchel avait annoncé la couleur en conférence de presse : Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont bien présents dans le groupe pour le match à Nice, programmé vendredi (20h45).

Le Français et l'Uruguayen devraient être amenés à jouer face aux Aiglons, mais leur titularisation est loin d'être assurée.