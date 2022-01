PSG : Mbappé est meilleur sans Messi et Neymar, selon Larqué

Auteur d'un triplé lors du large succès du Paris Saint-Germain contre Vannes en Coupe de France ce lundi soir, Kylian Mbappé a encore une fois affirmé son statut de véritable patron du club de la capitale. Meilleur buteur du PSG cette saison et de loin, l'international français a brillé, une fois de plus, et ce malgré l'absence de ses deux habituels compagnons d'attaque, Neymar, toujours blessé à la cheville, et Lionel Messi, absent en raison du Covid-19.

"L'apport de Neymar et Messi pour Mbappé est faible"

Peu importe le onze de départ aligné par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé a toujours répondu présent cette saison. En fin de contrat l'été prochain, l'international français est impressionnant et s'affirme comme le joueur le plus important du club de la capitale cette saison. Au micro de RMC Sport, Jean-Michel Larqué a été plus loin dans son analyse développant même une théorie selon laquelle Kylian Mbappé est meilleur lorsqu'il a les clés de l'attaque, seul.

"Je vais dire le dire le match de Kylian Mbappé était quand même d'un bon niveau, et extraordinaire en deuxième période. Je ne m'arrêterais pas sur ce match qui n'est pas un match révélateur. On parlait d'un problème de positionnement tactique, autant que je me souvienne lorsqu'il a débuté à Monaco, il était un peu sur le côté, mais il était aussi en électron libre autour de Radamel Falcao. Moi j'irais sur un autre terrain. Et j'aimerais avoir votre avis, celui des auditeurs. Vous n'avez pas remarqué que quand ils (Neymar et Messi, ndlr) ne sont pas là, il (Mbappé, ndlr) est meilleur ?", a expliqué Jean-Michel Larqué.

Les statistiques confirment la théorie mais...

"Lorsque Neymar n'a pas été là ce qui est le cas assez souvent, il me semble qu'il a éclaté cette saison lorsque Neymar a été blessé, un peu avant même, mais ça n'a rien enlevé à la progression de Mbappé et on ne peut pas dire, même si Messi reste un joueur extraordinaire, que l'apport de Lionel Messi auprès de Kylian Mbappé, sur les passes décisives, a changé grand-chose", a poursuivi l'ancien international français.

"La relation (entre Messi et Mbappé, ndlr) est de mieux en mieux, mais pendant les six premiers mois, elle n'a pas été exceptionnelle. Mais, comme par hasard, j'ai l'impression, et ce n'est qu'une impression, le constat et la coïncidence sont là, quand ils ne sont pas là (Messi et Neymar), Mbappé est meilleur. En tout cas, il n'est pas plus mauvais, bien au contraire", a conclu Jean-Michel Larqué, visiblement peu convaincu par la "MNM".

L'impression ressentie par l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne n'est pas fausse, au contaire même. Kylian Mbappé a marqué huit buts et délivré quatre passes décisives en sept matches où il a joué "seul", pour quatre buts et quatre passes décisives en huit matches en présence de la "MNM". Néanmoins, il faut relativiser, déjà en prenant en compte les adversaires quand il était seul, avec deux triplés contre des divisions inférieures en Coupe, et surtout car en réalité, il aussi très performant quand il joue uniquement avec Lionel Messi puisqu'il a marqué cinq fois et délivré trois passes décisives en six matches aux côtés de l'Argentin.

Son association avec Neymar, qui a fait des malheurs par le passé, est moins probante cette saison, mais les deux hommes ont passé peu de temps, sans Messi sur le terrain. Sur les quatre matches où le Brésilien et le Français ont partage l'affiche, ce dernier n'a mis qu'un but et délivré trois passes décisives. Désormais, il faudra attendre le retour de blessure de Neymar pour voir si la "MNM" peut hausser son rendement sur la seconde partie de saison.