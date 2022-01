PSG : Négatif au Covid, Messi rentre à Paris

Lionel Messi est de retour ! Testé positif au Covid-19, le septuple Ballon d'Or était aux abonnés absents lors de la reprise des Sud-Américains dimanche dernier au Camp des Loges. En effet, en raison de son test positif, Lionel Messi avait été contraint de rester en Argentine où il était rentré pour passer les fêtes avec sa famille et a par conséquent dû déclarer forfait pour la rencontre de Coupe de France face à Vannes, lundi soir.

Messi déjà dans l'avion

Mais suite à ce test positif au Covid-19, beaucoup craignaient que Lionel Messi manque le premier choc du Paris Saint-Germain en 2022 face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium. Alors que Mauricio Pochettino était, lui aussi, dans l'attente après la victoire face à Vannes lundi soir : "On n'a pas de nouvelles de Lionel Messi pour l'instant. Et franchement pour Lyon, je n'en sais rien. On va s'entraîner tous les jours et on verra". Et bien finalement il y a de l'espoir.

PSG : Jérôme Rothen dézingue Neymar et Leonardo

En effet, tout s'est accéléré ces dernières heures concernant la situation de Lionel Messi. L'ancien numéro 10 du FC Barcelone a en effet obtenu un test négatif lui permettant d'envisager un retour en France. La presse argentine a sorti cette information dans la nuit de mardi à mercredi, avant de publier des photos de l'attaquant parisien en train d'embarquer dans son jet privé, à Rosario, avec ses proches. Cette information a été confirmée par Le Parisien ce mercredi matin.

L'article continue ci-dessous

Dans le groupe face à Lyon ?

Lionel Messi est bel et bien sur le chemin du retour. L'international argentin pourrait même retrouver ses coéquipiers au Camp des Loges ce mercredi, ou demain matin, afin de préparer le déplacement à Lyon, selon les informations du quotidien francilien. L'Argentin n'a pas été le seul joueur de l'effectif à être touché par le Covid-19, puisque quatre autres joueurs étaient à l'isolement pour le match contre Vannes, et depuis, Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19 et sera par conséquent forfait pour la rencontre de Ligue 1 contre Lyon.