PSG - Mbappé apte face à City ? Le suspense reste entier

Mbappé s’est entraîné en solitaire lundi, à la veille de la demi-finale retour contre Manchester. Pour l’attaquant du PSG, le suspense reste entier.

Participera, participera pas ? Si Pep Guardiola possède d’ores et déjà un avis tranché sur la question, une réelle interrogation existe quant à la participation ou non de Kylian Mbappé à la demi-finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City, ce mardi.

Victime d’une contracture après le match aller, Mbappé a manqué la rencontre face à Lens (2-1) ce week-end en L1, et il n’a pas repris l’entraînement collectif depuis. Lundi, à l’Etihad Stadium, le champion du monde s’est contenté d’une séance individuelle, à base de sources et d’appuis pendant environ trente minutes.

Avec Neymar en 10 ?

Suffisant pour le voir sur la pelouse ce soir ? L’optimisme règne toujours au sein du club de la capitale, mais Mauricio Pochettino avait promis une réponse dès lundi soir, avant de repousser la chose au lendemain. Aurait-il reçu des signaux négatifs ? Il faudra vraisemblablement attendre les dernières heures avant le coup d’envoi pour en savoir plus.

Avec Mbappé, la composition en 4-2-3-1 avec le Tricolore en pointe ne fait guère de doute. Sans lui, Mauro Icardi postulerait pour une place de titulaire. Autour, on retrouvera sans doute Neymar en N°10 conformément aux souhaits de Pochettino, et donc Verratti et Paredes un cran en dessous.

La composition probable du PSG :

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Draxler (ou Kean) - Mbappé (ou Icardi).