PSG - Mauricio Pochettino : "On méritait de gagner"

Deux jours après le sacre de Lionel Messi lors du Ballon d'Or 2021, le Paris Saint-Germain n'a pas revêtu son habit de gala pour la réception de Nice ce mercredi soir au Parc des Princes. Si l'avant-match a été l'occasion de consacrer les récompenses individuelles de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, la rencontre a été bien plus terne et notamment du côté du club de la capitale qui a peiné à se montrer inspiré offensivement malgré la présence du trio Mbappé-Messi-Di Maria.

PSG-Nice : Danilo Pereira a tout contrôlé, Mbappé presque tout manqué

Le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à s'imposer face à l'OGC Nice, ne parvenant pas à marquer le moindre but et à faire sauter le verrou niçois. Le club de la capitale, largement leader de Ligue 1 et qui a officialisé son titre de champion d'automne avec ce match nul combiné à la défaite du Stade Rennais, aurait même plus s'incliner sir Kasper Dolberg s'était montré plus réaliste après l'heure de jeu sur une tête à bout portant qui a heurté le poteau de Gianluigi Donnarumma. Malgré tout, Mauricio Pochettino a nourri des regrets concernant le résultat final du PSG.

"On était meilleurs aujourd'hui"

En conférence de presse après la rencontre, le technicien argentin a insisté sur le fait que son équipe méritait mieux et aurait tout simplement mérité de repartir avec les trois points : "On était meilleurs aujourd'hui (mercredi). On s'est procuré des occasions mais on n'a pas marqué. On méritait de gagner. C'est comme ça. Dans la saison, ça arrive des matches comme celui-là. On joue de la manière qu'on doit jouer avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On s'améliore petit à petit. On est premiers en Ligue 1 et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On doit continuer à s'améliorer pour être prêts pour les moments décisifs".

Mauricio Pochettino a toutefois été contraint de reconnaître que ses hommes ont manqué de précision dans le dernier geste pour faire basculer le résultat dans le bons sens : "Il a manqué la précision pour finir. Ça arrive parfois, le ballon ne rentre pas, parfois il y a un bon gardien. Ce sont des choses qu'il faut accepter tout au long de la saison".

Pochettino défend Messi

L'entraîneur du PSG a donné son point de vue sur la performance de Lionel Messi et a expliqué la sortie de Presnel Kimpembe : "Messi ? D’un point de vue football, je vois un joueur qui a remporté sept Ballons d’Or. C’est toujours un plaisir de le voir jouer, de voir ce qu’il fait. La sortie de Kimpembe ? On allait faire des changements et, à ce moment-là. Presnel nous a dit qu'il avait une gêne. Pour le reste, je suis satisfait de la partie défensive de l’équipe".

Malgré ce match nul concédé face à Nice, troisième du classement au coup d'envoi, le Paris Saint-Germain conserve douze points d'avance sur l'Olympique de Marseille, son nouveau dauphin, après seize matches de championnat. Les hommes de Mauricio Pochettino devront retrouver le chemin de la victoire dès ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de Lens, avant de recevoir Club Bruges lors de la dernière journée de Ligue des champions, un match qui comptera pour du beurre.