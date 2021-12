Zlatan Ibrahimovic a conseillé à Mbappé "de partir du PSG"

À l'occasion de la publication de son livre "Adrenaline, mes histoires ignorées", Zlatan Ibrahimovic a accordé une interview au journal italien "Corriere della Serra" dans laquelle, comme d'habitude avec lui, il a laissé quelques commentaires et phrases inestimables.



Cinq ans après son départ du PSG, le Suédois garde un oeil avisé sur l’actualité du club parisien et notamment la situation de Kylian Mbappé. L’attaquant français est en fin de contrat en juin prochain et avait demandé à quitter le club durant l’été dernier.

Concernant le Real Madrid, l'attaquant milanais a expliqué qu’il "avait conseillé Kylian Mbappé d'aller à Madrid, c'est vrai. Il a besoin d'un environnement plus structuré, comme c’est le cas au Real Madrid. Mais après, j'ai dit au président du PSG qu'il ne devait pas le vendre."

Ronaldo, idole d’Ibrahimovic

Malgré son départ, Ibrahimovic semble donc garder des liens étroits avec l’environnement parisien. Avec Mino Raiola comme agent, il faut dire que les dossiers concernant le PSG sont légions et ont d’ailleurs touché le Milan AC et l’attaquant suédois de près durant l’été avec le départ de Gianluigi Donnarumma vers la capitale française.

Six mois après son arrivée, l’Italien alterne avec Keylor Navas, une situation qui ne plait pas à l’ancien Parisien, qui pointe du doigt l’attitude du clan sud-américain dans le vestiaire.

"Donnarumma est un très grand gardien. Si Milan lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit faire le bazar pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue. Gigio est plus fort."

Le Suédois a également fait référence au Ballon d'Or récemment attribué à Leo Messi. Interrogé sur la comparaison entre l'Argentin et Cristiano Ronaldo, il a répondu : "Je dis Messi, parce que nous avons joué ensemble. Nous avions une relation professionnelle, mais le Ballon d'Or de cette année aurait dû aller à Lewandowski. Le meilleur de l'histoire ? Ronaldo Nazario. J'avais l'habitude de l'imiter quand j'étais enfant."