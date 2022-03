PSG : Marquinhos s'épanche sur son avenir

Le Paris Saint-Germain n'a d'yeux que pour la prolongation de Kylian Mbappé. Forcément, la prolongation de contrat de l'international français, libre de signer où il souhaite depuis le 1er janvier, est cruciale pour le projet du club de la capitale et le perdre sans la moindre indemnité de transfert serait un terrible message envoyé à la concurrence.

Marquinhos confirme des discussions pour prolonger

Néanmoins, le club de la capitale doit également oeuvrer en coulisses pour s'assurer que ses autres cadres poursuivent l'aventure au PSG et ne pas se retrouver dans la même situation qu'avec Kylian Mbappé. Alors forcément, le PSG serait bien inspiré de sécuriser la présence de son capitaine, Marquinhos, en fin de contrat avec le vice-champion de France en titre en juin 2024. D'autant plus que l'international brésilien souhaite rester à Paris.

Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma, Marquinhos, devenu au fil des saisons un élément incontournable au PSG et capitaine du club depuis le départ de Thiago Silva, souhaite prolonger son contrat à Paris, comme il l'a confirmé dans une interview accordée à RMC : "Il y a des discussions, j’espère que ça va aller vite. Mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici."

"Messi, je le sens très bien en ce moment"

Capable d'évoluer en défense centrale mais aussi au milieu de terrain sous les ordres de Thomas Tuchel voir même au poste de latéral droit à ses débuts sous Laurent Blanc, Marquinhos incarne la constance du côté du PSG. Que ce soit Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino, tous en ont fait un homme de base de leur équipe. "Le club m’a transmis cette confiance et ce respect qu’il a pour moi. Tout va dans le bon sens", a avoué le Brésilien.

Désormais tout est entre les mains de la direction parisienne, mais le message est passé. Marquinhos veut rester à Paris et pourrait même, à ce rythme-là, y terminer sa carrière. L'international brésilien en a également profité pour évoquer l'adaptation de Lionel Messi au PSG. Le capitaine du leader de Ligue 1 considère que l'Argentin commence à bien s'adapter à sa nouvelle vie et monte en puissance au fil des matches.

"Beaucoup de choses ont changé pour lui. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Kylian (Mbappé), on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales", a assuré Marquinhos.