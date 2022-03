Avec deux buts et onze passes décisives en seize matches de Ligue 1, Lionel Messi n'est pas tout à fait au niveau où les observateurs l'attendaient lorsqu'il s'est engagé avec le PSG l'été dernier. Néanmoins, l'Argentin monte en puissance et est désormais meilleur passeur de Ligue 1. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Leonardo a pris la défense de plusieurs stars du vestiaire parisien qui n'ont pas été épargné par les critiques cette saison que ce soit pour leurs performances sur le terrain mais aussi pour des raisons extra-sportives. Le Brésilien a tout d'abord tenu à défendre le bilan et l'implication de Lionel Messi dans le projet parisien.

"Messi fait grandir les autres"

"Messi c'est un génie. Il fait grandir les autres. Discuter Messi, c'est discuter le football. Si un mec comme lui est affecté, put**, chapeau! Il a eu l'humilité d'arriver ici, après tout ce qu'il a vécu, ce qu'il représente, a poursuivi le diriegant du PSG. Je pense que pour des artistes comme Mbappé, Neymar ou Messi, le contexte est important. Il ne s'agit pas de les isoler dans une bulle, mais ils ont besoin d'une ambiance. Si tu n'as pas cela, c'est plus difficile pour eux", a analysé le directeur sportif du PSG.

Leonardo a ensuite pris la défense de Neymar, souvent critiqué pour son hygiène de vie, ses blessures à répétitions, ses passes-droits et son manque d'implication défensive : "Je reviens sur Neymar. Vous savez ce qu'il a eu? C'est grave. L'os de la cheville était touché avec un problème de vascularisaion. Pour revenir là où il est aujourd'hui, c'est la preuve qu'il est impliqué. Quand j'ai eu des problèmes avec lui, je lui ai dit. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi".

"Ramos ? Attendons avant de tirer des conclusions"

"On ne colle pas une étiquette pour la vie. Quand il est sur le terrain, on se dit à chaque fois que quelque chose peut se passer. (...) Neymar défend aussi. Après, c'est un attaquant, ne l'oublions pas... Le foot a changé, quand même. Le gardien ne joue pas avec le pied, il n'est pas bon. Le défenseur qui dégage est ridicule. L'attaquant qui ne presse pas n'est pas bon. C'est incroyable ! Pour moi dès qu'on a le ballon, on fait mal, c'est l'essentiel. Si on a recruté ces joueurs, c'est qu'on y croit", a ajouté le directeur sportif brésilien.

Leonardo a également été interrogé sur le choix Sergio Ramos. L'Espagnol a été performant sur le terrain, mais le problème c'est qu'il ne l'a que trop rarement été sur le terrain. Trop blessé, il est jugé par certains comme un fiasco, ce que le Brésilien réfute : "On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader".

"On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets. Nasser m’accorde une confiance totale, me laisse une vraie autonomie et, pour cela, je le remercie. Travailler dans cet esprit te donne vraiment envie. C’est important. C’est aussi pour cela que je dis que le PSG est un grand club", a conclu le directeur sportif du PSG.