PSG - Marquinhos : "Il faudra demander à Mbappé ce qu’il voulait vraiment dire"

Après la défaite du PSG à Reims (1-3) ce vendredi, Marquinhos a rappelé à l’ordre son coéquipier Kylian Mbappé.

"Je sens que c'est le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au , ce sera avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire merci". Ces mots, ce sont ceux prononcés par Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP, alors qu’il venait tout juste de recevoir les titres de meilleur joueur et meilleur espoir de la saison en .

Marquinhos conforte Tuchel

Depuis, nous avons eu droit au traditionnel silence radio du côté de Mbappé, qui s’exprimait à nouveau ce vendredi soir, mais sur le terrain. Face à Reims (1-3), le Tricolore a inscrit son 33e but de la saison en , suffisant pour confirmer son titre de meilleur buteur du championnat, mais pas pour permettre au PSG de gagner. Après le coup de sifflet final, son coéquipier Marquinhos a pris la parole pour assumer ses responsabilités.

"Ce n’est pas notre meilleure saison, que ce soit au niveau des résultats ou des trophées. Mais nous sommes sur un nouveau cycle, avec un nouveau coach qui possède beaucoup de personnalité et une philosophie de jeu innovante. Il y a beaucoup de choses à améliorer en vue de la saison prochaine, on va en discuter en interne. (…) Cette fin de saison, c’est aussi de notre faute à nous, les joueurs", a reconnu le Brésilien, avant d’être logiquement interrogé sur les déclarations de Mbappé.

Marquinhos : "Je n’ai pas compris le sens de sa phrase"

"Je n’ai pas trop compris le message qu’il voulait faire passer… Je crois qu’il en a parlé avec la direction, peut-être avec le coach, mais jamais avec le vestiaire. (…) Il faudra lui demander ce qu’il voulait vraiment dire, quel était le sens de sa phrase. Il est jeune en âge, mais fort dans sa tête. Il est responsable de ce qu’il dit, mais c’est l’institution et le club avant tout. C’est encore plus important que nous. Les joueurs, ils peuvent partir, le club reste", a ajouté "Marqui", droit dans ses bottes.

Un recadrage dans les règles qui devrait plaire aux supporters du PSG, moins à Mbappé. Pour autant, le défenseur central n’en veut pas à son coéquipier au point de vouloir le voir partir. "Est-ce que je veux qu’il reste ? Oui, bien sûr. On a beaucoup de joueurs importants ici, et il en fait partie. C’est quelqu’un de très positif dans le vestiaire et sur le terrain. Il répond présent et il marque des buts". Peut-être pas assez à son goût ? Cela fera certainement partie des discussions qu’auront les Parisiens cet été…