PSG : Manuel Ugarte révèle ce qui fait sa force dans la capitale

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte connaît un début sensationnel avec des performances concluantes.

Auteur d’un début de saison époustouflant sous ses nouvelles couleurs parisiennes, Manuel Ugarte fait l’unanimité de part et d’autre. Le milieu de terrain uruguayen revient sur son adaptation dans la capitale française.

Manuel Ugarte, la satisfaction

Conscient de la qualité du joueur, Luis Campos n’a pas hésité à sortir le chéquier pour débourser 60 millions d’euros au Sporting Portugal pour s’attacher les services du milieu de terrain uruguayen. Titulaire indiscutable dans la formation de Luis Enrique, le milieu de terrain de 22 ans s’impose déjà comme un cadre dans l’entrejeu parisien.

Actuellement en sélection nationale pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec l’Uruguay, Manuel Ugarte a profité pour donner une interview à ESPN. En effet, le milieu défensif droit évoque son adaptation aussi rapide dans la formation de la capitale française, bien que les débuts lui soient difficiles.

« C’est une équipe totalement différente, une des meilleures au monde de par la qualité des joueurs, c’est aussi une équipe qui se forme. Je suis très heureux car c’est une nouvelle étape que je franchis dans ma carrière et je me sens préparé », a-t-il d’abord déclaré, avant de poursuivre. « Les premières semaines ont été difficiles pour moi car au Sporting Lisbonne j’étais toujours très à l’aise et heureux, et aller à Paris demande un peu d’adaptation, mais je sens que maintenant je suis très bien, avec beaucoup de confiance, et mes coéquipiers essaient aussi de m’aider. Dans le bon sens », a ajouté Manuel Ugarte au micro de ESPN.

Venu au Paris Saint-Germain cet été en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte Ribeiro n’éprouve pas de difficultés à s’adapter à son nouvel environnement. L’ancien du FC Famalicão a déjà mis tout le monde d’accord dans la capitale française pour quatre premiers matchs en Ligue 1 de France. Titulaire pour ces quatre premières rencontres du championnat de France, le joueur de 22 ans a toujours été titulaire dans la formation de Luis Enrique, livrant des copies parfaites dans l’entrejeu. Il a déjà délivré une passe décisive.