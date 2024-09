PSG, Manuel Ugarte explique le choix de Manchester United

Parti du PSG cet été, Manuel Ugarte a expliqué, dimanche, son choix de rejoindre Manchester United.

Le mercato estival a pris fin, il y a deux jours avec des derniers mouvements en France. Si la journée a été relativement calme dans la capitale française, le Paris Saint-Germain n’a pas manqué de se séparer de quelques indésirables à l’instar de Manuel Ugarte. L’international uruguayen a rejoint Manchester United et il a justifié son choix, ces dernières heures.

Manuel Ugarte justifie son transfert du PSG à Manchester United

Un an seulement après son arrivée, Manuel Ugarte a déjà quitté le Paris Saint-Germain. Alors qu’il avait été auteur d’un bon début de saison, le milieu de terrain uruguayen avait été relégué au banc lors de la phase retour. Frustré par son manque de temps de jeu, l’ancien joueur du Sporting Lisbonne a décidé de rejoindre cet été Manchester United, un club qu’il affectionne.

Getty

« C'est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette envergure, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement motivant. Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux », explique Manuel Ugarte.

Le message de Manuel Ugarte aux fans de United

Lié à Manchester United jusqu’en 2029, Manuel Ugarte devrait retrouver du temps du jeu en Angleterre. Absent du match contre Liverpool ce dimanche, l’Uruguayen est déjà très enthousiaste à l’idée d’évoluer sous le maillot des Red Devils. Et, il compte bien montrer toute l’étendue de son talent à Manchester.

« La passion des supporters est quelque chose de très important pour moi ; je sais à quel point les fans de United sont incroyables et j'ai hâte de découvrir Old Trafford. Je suis quelqu'un de très déterminé à réussir ; je me sacrifierai et je donnerai tout pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que ce club doit atteindre », ajoute l’ancien joueur du PSG dans un communiqué publié par le club anglais.