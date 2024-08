Indésirable au PSG, Manuel Ugarte a tout pour devenir le nouveau patron du milieu de terrain de Manchester United

Devenu excédentaire aux yeux de Luis Enrique, l'Uruguayen a les qualités nécessaires pour briller du côté d'Old Trafford.

Manchester United avait des problèmes à la pelle la saison dernière et le secteur du milieu de terrain était sans aucun doute celui qui était le plus touché. Casemiro a connu une campagne mouvementée marquée par des problèmes de blessure, Sofyan Amrabat n'a pas pu s'adapter au rythme effréné de la Premier League, tandis que Mason Mount a manqué la quasi-totalité de la saison en raison de blessures.

En conséquence, Bruno Fernandes a été contraint d'assumer le travail de tout le monde, ce qui a eu pour effet d'émousser son rendement offensif habituel. Ces problèmes ont été quelque peu atténués par la montée en puissance de Kobbie Mainoo, mais l'émergence remarquable du jeune prodige anglais n'a pas permis de remédier au manque chronique d'énergie et de dynamisme dans l'entrejeu.

Dès le début de l'été, United a trouvé la solution idéale à ce problème et s'est mis en quête de Manuel Ugarte. Après près de trois mois de négociations avec le Paris Saint-Germain, le club semble enfin avoir trouvé un accord.

Ugarte n'était encore qu'un lycéen lorsqu'il a fait ses débuts professionnels en Uruguay, mais il est rapidement devenu un homme, et un homme combatif. La saison dernière, il a effectué le deuxième plus grand nombre de tacles dans les cinq plus grands championnats européens, juste derrière Joao Palhinha, un ancien coéquipier.

United a eu un jour le meilleur milieu de terrain offensif du monde en la personne de Roy Keane, mais ses tentatives pour le remplacer n'ont jamais fonctionné qu'à court terme. Owen Hargreaves a connu une certaine réussite lors de sa première campagne, mais sa carrière a été rapidement anéantie par les blessures. Nemanja Matic a considérablement renforcé le milieu de terrain de José Mourinho, mais il avait déjà 29 ans lorsqu'il est arrivé et ses capacités se sont rapidement estompées. Casemiro semblait également être une excellente recrue à court terme en 2022, mais sa deuxième campagne, marquée par des erreurs à répétition, a montré ses limites.

Le futur ex parisien a également de l'énergie à revendre. Son ancien entraîneur, Juan Ramon Carrasco, a déclaré qu'Ugarte avait « sept poumons » et qu'il « occupait une moitié du terrain ». Il n'est donc pas étonnant qu'Erik ten Hag pense que cet élement peut transformer le milieu de terrain de son équipe. Tout le contraire de Luis Enrique, qui le juge inutile dans son équipe de Paris.

Ugarte, cependant, a encore de belles années devant lui. Sa courte et infructueuse expérience au PSG a peut-être entamé sa confiance, mais si United joue sur ses points forts, le club peut s'attendre à une belle éclosion. L'Uruguayen sera le premier rempart aux attaques adverses tandis que Mainoo et Fernandes se concentreront sur l'approvisionnement de la ligne d'attaque.