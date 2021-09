PSG-Manchester City : Messi-Guardiola, le match dans le match

L'Espagnol et la Pulga ont tout gagné ensemble, mais leur relation a été faite de hauts et de bas, de belles histoires mais aussi de rivalité.

"Léo (Messi) a besoin d’être entouré par des joueurs sur le terrain qui lui facilitent la tâche. Il faut toujours écouter ce qu’il a à dire et surtout se souvenir qu’il ne doit jamais être remplacé, même pas à la fin pour être applaudi", a sobrement déclaré Pep Guardiola dans un entretien accordé à ESPN il y a quelques jours. Un conseil à destination de Mauricio Pochettino qui a remplacé La Pulga, irrité, face à l'Olympique Lyonnais.

Après tout, Pep Guardiola est bien placé pour parler de Lionel Messi. Le technicien espagnol a tout connu avec l'Argentin. Et lui aussi, malgré une gestion plus que précautionneuse, a essuyé des plâtres avec l'international argentin. Comme toute relation entre deux êtres humains, celle entre Pep Guardiola et Lionel Messi a été faite de hauts et de bas. Les deux hommes, qui vont donc se retrouver ce mardi soir si l'Argentin est finalement apte à jouer, seront liés à jamais dans l'histoire de leur club de coeur commun : le FC Barcelone.

L'Espagnol doit beaucoup à l'Argentin dans sa carrière d'entraîneur et la réciproque est tout aussi vraie. Après tout, ce n'est pas donné à tout le monde de faire un sextuplé au cours de sa carrière. Encore moins dès sa première saison en tant qu'entraîneur. L'Argentin, de son côté, a franchi un cap sous les ordres de Pep Guardiola. Exit Ronaldinho, le Catalan a fait confiance à la Pulga lui donnant les clés du camion et lui permettant de faire un bond en avant dans sa carrière et d'aller chercher son premier Ballon d'Or, le premier d'une longue série. Le célèbre numéro 10 du Barça a gagné ses trois premiers Ballons d'Or sous les ordres de Guardiola, ainsi que deux Ligues des champions et une année record avec 92 buts sur une année civile, dont la première partie avec l'actuel entraîneur de Manchester City à sa tête.

Deux accros majeurs

Bien évidemment, si les succès du FC Barcelone ont aidé à bâtir une relation de confiance et une certaine proximité entre les deux hommes, le temps a laissé des traces sur leur histoire d'amour idyllique des débuts. Les premières tensions entre Lionel Messi et Pep Guardiola remontent à l'année 2009. Assis dans le bus à quelques rangées de Pep Guardiola, Lionel Messi qui n'a pas digéré le recrutement de Zlatan Ibrahimovic a envoyé un SMS assez salé à son technicien : "Je vois que je ne suis plus si important pour l'équipe...", avait-on appris dans le livre "Le Mystère Messi" paru en 2013.

Ce premier incendie avait été éteint rapidement par Pep Guardiola devant la presse, mais en septembre 2011, la relation entre les deux hommes a connu de nouveaux remous. L'entraîneur du Barça avait décidé de laisser sur le banc Lionel Messi face à la Real Sociedad. Une terrible erreur (d'où le conseil à Mauricio Pochettino). L'Argentin a refusé de parler avec Guardiola pendant plusieurs jours. Ce dernier n'a, ensuite, plus jamais mis La Pulga sur le banc. "Chaque fois que je laissais Messi sur le banc, ça déclenchait un scandale", avait révélé Pep Guardiola dans un entretien en 2014.

Cet épisode a abîmé la relation entre Pep Guardiola et Lionel Messi. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et en bons compétiteurs, et ce malgré leur belle histoire commune, Pep Guardiola et Lionel Messi qui se sont affrontés quatre fois lorsque le technicien espagnol était au Bayern puis à Manchester City, ne sont plus aussi proches qu'avant. En 2015, Messi avait même assuré qu'il n'avait "pas eu de relation avec Pep depuis son départ". Aujourd'hui, leur relation est "cordiale" selon les informations de Goal, plus aussi proche qu'à leur époque commune au Barça, mais c'est somme toute naturel.

2-2, balle au centre

En public, Pep Guardiola ne semble avoir aucune rancoeur, aucun état d'âme envers Lionel Messi, qu'il qualifie comme le plus grand joueur de l'histoire à chaque fois qu'il est invité à parler de son ancien numéro 10. Une venue de l'Argentin à Manchester City était d'ailleurs régulièrement évoqué après l'humiliation du Barça par le Bayern à l'été 2020 et la demande de Lionel Messi de quitter le Barça. Les chemins de deux génies du football moderne ne se sont pas croisé de nouveau, du moins pas comme les romantiques du football l'auraient souhaité.

Ce mardi, au Parc des Princes, l'un des plus grands techniciens de l'histoire du football moderne sera opposé à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et nul doute que Pep Guardiola et Lionel Messi, qui ont deux victoires chacun à leur actif l'un face à l'autre, mettront leurs souvenirs en commun et leur respect mutuel de côté afin de tout faire pour remporter cette rencontre qui sera scrutée par le monde entier.