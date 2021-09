Manchester City : Pep Guardiola veut affronter Messi et le trio offensif du PSG

L'entraîneur de Manchester City espère que l'Argentin sera présent pour le choc face au PSG.

Jouera, jouera pas ? L'incertitude plane autour de la présence de Lionel Messi face à Manchester City ce mardi soir au Parc des Princes. L'international argentin, sorti face à Lyon il y a une semaine en raison d'une douleur au genou, a repris l'entraînement ce dimanche et était présent avec le reste du groupe ce lundi à la veille du choc en Ligue des champions. Si Lionel Messi sera très certainement présent dans le groupe parisien, nul ne sait s'il sera apte à débuter la partie.

Le numéro 30 du PSG sera incertain jusqu'au coup d'envoi. Mais, bien que son absence soit profitable pour Manchester City, du côté du club anglais, nombreux veulent affronter le génie argentin. C'est le cas de Ruben Dias, mais aussi de son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola. Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur de Manchester City a avoué qu'il aimerait que l'Argentin puisse être présent sur le terrain.

"J'ai déjà joué contre lui avec le Bayern et City. Son départ était une surprise pour tout le monde mais on l'a accepté. Il y a quelques années on ne l'imaginait pas mais c'est arrivé. L'important c'est qu'il soit content à Paris. Il suffit de le voir jouer sur le terrain. Je n'ai rien a jouter à cela. On a eu de la chance de l'avoir avec nous à Barcelone. C'est aussi une chance de l'avoir dans le football depuis quinze ou seize ans. Ce qu'il fait sur le terrain parle de lui-même. J'espère qu'il pourra jouer demain pour le bien du sport", a commenté Pep Guardiola.

"On sait que l'on va souffrir"

L'Espagnol se méfie du trio offensif du PSG : "Je ne sais pas [qui est le plus dangereux des trois]. Il y a tellement de qualité, je ne sais pas comment faire pour les arrêter. Cela sera difficile mais on va essayer de bien défendre. J'espère qu'on va les faire courir en récupérant le ballon. Sur le papier, leurs trois de devant ce sont les meilleurs. On ne peut pas se concentrer sur un seul car le PSG a beaucoup de bons joueurs. Il faut jouer en équipe. On sait que l'on va souffrir. C'est une très bonne équipe. Il faut être capable de souffrir 90 minutes si c'est nécessaire."

"Un avantage après la victoire l'an dernier ? Non c'était l'année passée. C'était une très bonne équipe et c'était serré. Maintenant, ils ont Messi. Depuis l'arrivée du Qatar, c'est devenu une équipe exceptionnelle et ils ont gagné beaucoup de trophées. Le PSG a des joueurs de qualité et des entraîneurs de haut-niveau depuis des années. On connaît l'équipe. On sait que cela sera difficile. On essaiera de jouer notre jeu et on sait qu'ils sont forts collectivement et individuellement", a ajouté l'entraîneur des Cityzens.

Pep Guardiola a justifé sa décision de préférer Aymeric Laporte à John Stones depuis le début de saison : "John Stones a besoin de minutes, tout le monde a besoin de minutes. Il est arrivé en retard (à cause de l'Euro, ndlr) puis s'est blessé. Aymeric et Ruben jouent si bien comme lui et Ruben l’année dernière. Après son retour, une semaine et dix jours plus tard, il s’entraîne normalement. En même temps, Ruben et Aymeric jouent si bien. La saison est tellement longue que je sais qu’il sera prêt. Il aura des minutes et montrera sa qualité. Parfois il faut attendre comme la saison dernière Aymeric a dû attendre quand il jouait si bien dans les coupes et en Premier League quand il jouait. Ruben et Aymeric jouent si bien".