Atlético Madrid : Luis Suarez en veut toujours au FC Barcelone

L'attaquant uruguayen a déclaré qu'il croyait au "karma" avant le choc entre l'Atletico Madrid et son ancien club.

Luis Suarez a la dent dure contre le FC Barcelone. L'été dernier, le club catalan a jeté l'attaquant uruguayen comme une vieille chaussette après lui avoir annoncé ne plus compter sur lui suite à une saison décevante. Si Luis Suarez a prouvé la saison dernière qu'il était loin d'être fini en emmenant dans son sillage l'Atlético Madrid vers le titre de champion d'Espagne, il ne digère toujours pas, malgré le temps qui passe, le traitement que lui a infligé le FC Barcelone.

Luis Suarez a insisté sur le fait qu'il "n'a pas oublié" que le FC Barcelone l'a fait s'entraîner seul vers la fin de son séjour au Camp Nou. Luis Suarez a initialement rejoint le Barca en provenance de Liverpool en 2014 et a joué un rôle clé dans l'une des périodes les plus réussies de leur histoire, remportant quatre titres de Liga et la Ligue des champions. L'Uruguayen a marqué 195 buts en 283 matchs pour les Blaugrana, mais ils ont décidé de sanctionner son départ à l'été 2020 en raison des craintes qu'il ait dépassé son apogée après avoir avancé l'âge de 30 ans.

L'Atletico Madrid a acheté Luis Suarez pour 6 millions d'euros et il a permis au club de remporter la Liga dès sa première saison au Wanda Metropolitano. Et l'Uruguayen en veut toujours au Barça pour la façon dont il a été traité. Il a déclaré à RTVE avant le match des champions d'Espagne contre le Barça samedi : "Oui [je crois au karma]. Le karma, le destin, le fait qu'ils vous méprisent, parce que je n'ai pas oublié que l'année dernière, en pré-saison, [Barcelone] m'a envoyé m'entraîner tout seul pour me mettre en colère, et j'ai été professionnel [malgré cela], comme l'a dit l'entraîneur".

"Xavi doit attendre son heure"

L'article continue ci-dessous

"J'étais un professionnel et je m'entraînais tous les jours sans faire la moue parce que c'est ce que je dois faire, parce que je suis comme ça et que le destin aura sa propre fin", a conclu l'Uruguayen. Luis Suarez ne se réjouit pas des difficultés actuelles du Barça, dont la défaite 3-0 en Ligue des champions contre Benfica mercredi a accru la pression sur l'entraîneur principal Ronald Koeman. Comme le rapporte Goal, la question est de savoir quand et non pas si le conseil d'administration du Barça va remplacer le Néerlandais à la tête du club, et Suarez affirme que la situation actuelle est "douloureuse".

"La situation que vit le club fait mal, pour y avoir été pendant de nombreuses années, pour y avoir des amis, mais le club sait que les choses ne sont pas faites comme elles devraient l'être", a ajouté Suarez. "J'espère que ce sera une bosse à partir de laquelle le club reviendra à ce qu'il était, car il y a beaucoup d'avenir au sein du club." La légende du Barca, Xavi, est l'un de ceux qui pourraient être appelés à remplacer Koeman, mais Suarez a conseillé à son ancien coéquipier d'attendre encore un peu avant de prendre place sur le banc de touche du Camp Nou.

"En tant que fan de football et de ce qu'il a fait en tant que joueur, je ne pense pas qu'aujourd'hui, demain ou après-demain soit le bon moment pour prendre en charge le FC Barcelone", a analysé l'international uruguayen. "Xavi est intelligent et connaît les difficultés du club. Il doit attendre son heure. Il a des ex-coéquipiers au club avec lesquels il devra prendre des décisions et cela va être difficile".