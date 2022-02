PSG : Luis Fernandez garde "confiance" en Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino est attendu au tournant. Nombreux seront ceux qui vont scruter de près la performance du PSG et les choix de l'entraîneur argentin mardi soir lors du choc face au Real Madrid en Ligue des champions. Souvent critiqué depuis son arrivée dans la capitale fin décembre 2020, Mauricio Pochettino peine à mettre sa patte sur ce PSG et la faiblesse du jeu pratiqué par les joueurs de la capitale revient souvent sur le devant de la scène.

"Personne ne sait comment Pochettino est lors de ses causeries"

Pour beaucoup, Mauricio Pochettino ne sera plus sur le banc de touche du PSG la saison prochaine et a tout intérêt à ne pas se manquer en Ligue des champions, car une élimination contre la Casa Blanca dès les huitièmes de finale pourrait lui être fatale. Invité sur RMC dans l'émission de Jérôme Rothen, Luis Fernandez, ancien entraîneur de Mauricio Pochettino au PSG, a défendu l'Argentin que ce soit sur ses résultats mais aussi concernant sa manière d'être, de fonctionner et de communiquer, qui lui vaut souvent des critiques dans la presse.

"Beaucoup d'auditeurs seront d'accord avec toi Jérôme sur les reproches à Mauricio Pochettino, mais le PSG reste sur un bon résultat dernièrement avec la victoire à Lille; Je connais l’homme et le personnage. On lui fait énormément de reproches comme le fait de ne pas s’exprimer en français, il n'a pas envie, il veut une traduction. C’est son côté professionnel. S'il vient devant les médias, il ne veut pas ne pas pouvoir se faire comprendre avec ses mots. Il veut se faire comprendre en anglais ou en espagnol", a expliqué l'ancien entraîneur du PSG.

"S'il gagne la C1, tout le monde se taira"

"Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé, on t’aime ou on ne t’apprécie pas. La fonction est compliquée, tu es au Paris Saint-Germain. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs, Ancelotti, Emery, Blanc, Tuchel qui est parti juste avant pour aller gagner une Ligue des champions avec Chelsea. Il faut être calme et tranquille. Il dégage cette sérénite, mais on n’est pas avec Pochettino au quotidien, on n'est pas dans ses séances d'entraînements. Par exemple, on ne sait pas comment il peut s'exprimer, comment il est lors de ses causeries", a ajouté Luis Fernandez.

L'ancien technicien du PSG a rassuré sur le caractère de l'Argentin et sait très bien que la Ligue des champions sera le seul juge de paix pour Mauricio Pochettino cette saison : "Il paraît tranquille et calme. Moi, quand je l'ai fait venir au Paris Saint-Germain je lui ai donné le brassard parce qu’il avait du caractère et de la personnalité, il en imposait quand il rentrait le terrain et quand il sortait dans le vestiaire il parlait avec ses camarades. Aujourd’hui il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant. On lui demande souvent pourquoi il ne fait pas jouer la défense à trois ? Mais demain, s’il se qualifie face au Real Madrid en huitièmes, s’il amène le PSG en finale, s’il gagne la Ligue des champions, tout le monde se taira. Un entraîneur est jugé sur ses résultats. Pour le PSG, c’est la Ligue des champions. On va le juger face au Real Madrid".

"J’ai confiance en Mauricio Pochettino. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en attend plus, on en veut plus. On en veut toujours plus avec le PSG. Pourquoi ? Parce que le PSG on l'a déjà vu dans les années précédentes, il n'a pas réussi à retourner la situation pour aller chercher le titre de champion de France. Oui, Mauricio Pochettino a perdu la Coupe de France. Thomas Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de quitter le PSG et de gagner la Ligue des champions ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Mauricio Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, et ce club il l’a dans le cœur. Il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma", a conclu Luis Fernandez.