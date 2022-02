Le PSG dévoile son 4e maillot, toujours en collaboration avec Michael Jordan

Alors que la saison 2021-2022 est déjà bien entamée, le PSG vient de dévoiler son quatrième maillot dans le cadre de sa collection « Training et Lifestyle ».

Ce quatrième maillot est blanc et il sera porté par l'équipe masculine et féminine lors de la seconde partie de la saison. Il fait référence aux célèbres uniformes de l'équipe mythique équipe de basketball de Chicago. Un choix tout sauf anondin puisque cela fait quatre ans que le PSG collabore avec la marque Jordan Brand qui a été créée par Nike et la légende du basket-ball, Michael Jordan.

Ce partenariat est également placé sous le signe de l'écologie et du respect de l'environnement puisque les maillots sont fabriqués à partir de polyester 100 % recyclé.

Le nouveau maillot blanc du PSG sera disponible en avant-première dans les boutiques du club, sur psg.fr et sur nike.com pour les membres Nike à partir du 10 février. La collection lifestyle sera quant à elle disponible à partir du 15 février.