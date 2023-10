PSG: Luis Enrique prend une résolution dans sa relation avec la presse

Alors qu’il entretient des relations tumultueuses avec la presse, Luis Enrique s’est fendu d’une déclaration plus ou moins surprenante.

La tension qui régnait depuis quelques semaines entre l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, et les médias français semble s'apaiser. En conférence de presse ce vendredi, l'Espagnol a adopté un discours inattendu, prenant un ton plutôt positif à l'égard des journalistes.

Luis Enrique calme le jeu

Luis Enrique, souvent décrit comme un technicien peu enclin à dévoiler sa pensée aux médias, a lancé avec un brin d'ironie : « Oui, j'aime beaucoup [les médias]. Le problème est que vous êtes de moins en moins nombreux, je vais finir tout seul. » Cette boutade a d'abord suscité des sourires dans la salle, puis a été suivie d'un discours surprenant de la part de l'entraîneur.

J'apprécie les interviews

Le coach parisien, en poste depuis quelques mois, a précisé qu’il « J'apprécie les interviews, les conférences de presse, le terrain en tant qu'entraîneur, surtout quand on gagne. Comme tous les entraîneurs, je me sens bien et j'essaie de renvoyer l'affection que je reçois. Si tu me poses une question de manière agréable, je te répondrai de manière agréable. »

Ce revirement inattendu de Luis Enrique pourrait marquer un tournant dans ses relations avec les médias français. Il semble avoir compris l'importance de maintenir un dialogue ouvert avec les journalistes pour une meilleure gestion de l'image de son équipe, le Paris Saint-Germain.

La direction du club parisien, qui avait exprimé son souhait de ne pas envenimer la situation, doit accueillir avec satisfaction cette nouvelle attitude de son entraîneur. Les relations apaisées entre Luis Enrique et la presse pourraient contribuer à créer un environnement plus favorable au développement de l'équipe et à la réalisation de ses objectifs sportifs.

Les supporters parisiens espèrent que cette nouvelle approche de Luis Enrique se traduira par une communication plus transparente et un meilleur échange avec les médias. Cette attitude positive pourrait également renforcer le lien entre l'entraîneur et les joueurs, favorisant ainsi une cohésion accrue au sein de l'équipe.