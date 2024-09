PSG : Luis Enrique, la grosse incertitude

Après la victoire étriquée du PSG face à Girona, le coach francilien fait une énorme sortie sur les chances des siens dans la compétition.

Un visage très différent de celui affiché en Ligue 1 en ce début de saison. C’est ce qu’a présenté le Paris Saint-Germain contre Girona FC (1-0) lors de sa victoire difficile pour ses débuts en Ligue des champions, mercredi soir, au Parc des Princes. A l’issue de ce choc, Luis Enrique a fait part de son incertitude d’une probable qualification directe du PSG pour le tour suivant de la compétition.

"J'ai beaucoup souffert que pendant un accouchement"

Bien que le PSG ait dominé les Catalans, les Franciliens ont cruellement manqué du réalisme lors de leur premier match de Ligue des champions. Même si l’Asturien reconnaît que Gérone a bien défendu, le coach espagnol regrette des occasions franches manquées par ses hommes, qui auraient pu changer les choses plus tôt. L’ancien entraîneur du Barça a avoué avoir plus souffert lors de ce match que pendant un accouchement.

AFP

« Je crois que le match a été lourd, dur pour nous car imprécis. Et quand tu commences une compétition comme celle-là... On a raté des passes faciles, Gérone a très bien défendu et a démontré pourquoi le club s'est qualifié en Ligue des champions. Gérone a su sortir du pressing quelques fois. Ce soir (mercredi), on a eu 70 % de possession face à une équipe qui l'a d'habitude et qui je pense peut se qualifier pour la suite de la compétition. J'ai beaucoup aimé notre deuxième mi-temps, le rythme technique et physique a été bien supérieur à Gérone et on a eu 2 ou 3 occasions pour marquer. Gérone l'a senti. Mais j'ai beaucoup souffert pendant ce match, plus que pendant un accouchement et j'ai assisté à plusieurs même si je n'étais pas le principal protagoniste », a lancé Luis Enrique en conférence de presse.

Lucho incertain pour le PSG en LDC

Grâce à cette victoire d’entrée, même si elle est difficilement acquise, le PSG a démarré de la belle manière pour espérer finir parmi les huit premiers pour composter son billet pour les huitièmes de finale. Mais le coach du PSG ne veut pas prédire une chose qu’il n’est pas sûr d’accomplir.

AFP

« Commencer en gagnant est important quelles que soient la compétition et la catégorie. Mais il est difficile pour moi d'évaluer si on finira dans les 8 premiers, car on a le pire calendrier. En revanche on a un enthousiasme et des envies comme tous les autres. Je ne peux pas faire des prédictions, je ne peux pas me comparer aux autres car il y a 36 équipes et autant de calendriers », a ajouté le technicien espagnol