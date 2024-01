PSG : Luis Enrique explique les raisons du recrutement de Beraldo

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, évoque le recrutement de Lucas Beraldo.

Le Paris Saint-Germain reçoit, mercredi soir (20h45), Toulouse FC au Parc des Princes pour la finale du Trophée des champions. En prélude à cette rencontre entre le vainqueur de Ligue 1 et celui de la Coupe de France, l’entraîneur de la formation francilienne s’est présenté en conférence de presse, ce mardi 2 janvier 2024.

Les raisons du recrutement de Beraldo

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, Lucas Beraldo a officiellement signé au sein du club de la capitale française, le premier jour du mercato hivernal, notamment le 1er janvier 2024. En conférence ce mardi, Luis Enrique explique les raisons qui ont conduit au recrutement du jeune défenseur central brésilien.

« Nuno (Mendes) et (Presnel) Kimpembe vont récupérer. Le recrutement de Beraldo répond plutôt à des opportunités qu'on voit chez des joueurs. C'est un mercato difficile mais on a vu que Beraldo pouvait aider l'équipe dès la première minute malgré sa jeunesse. Il est tranquille et il n'y a pas de précipitation », a commencé le technicien espagnol.

« C'est le premier joueur de ce mercato, il a pu s'entraîner. On a vu un peu ce qu'on savait déjà. On tente toujours d'avoir la plus grande dose d'informations sur un joueur. Il y a une composante très important est qu'on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Beraldo coche toutes les cases. C'est un joueur d'avenir très intéressant », a ajouté Luis Enrique.

La forte promesse de Luis Enrique

La formation francilienne aura une seconde partie de saison un peu coriace. Adversaire de la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions en février prochain, le Paris Saint-Germain devra l’emporter sur les Espagnols et espérer passer au tour suivant. Luis Enrique ne s’inquiète pas de la suite de la saison pour son équipe. Il promet que Paris fera une très bonne saison.

« Non la saison ne commence pas demain, elle a commencé il y a plusieurs mois déjà. On arrive au sixième mois de travail. Le PSG de Luis Enrique, tu auras ce qu'il est à la fin de la saison. On est encore au début de la deuxième partie », a laissé entendre le technicien espagnol.

Par ailleurs, l’entraîneur parisien indique que Achraf Hakimi sera de la partie avec le groupe contre Toulouse, mercredi. « Hakimi et Kang-in Lee sont convoqués avec leurs sélections mais ils sont à disposition et peuvent être alignés demain ».

Enrique veut tout remporter avec Paris

Ne se considérant pas favori plus que le Téfécé, Luis Enrique veut gagner la finale du Trophée des champions. En plus de cela, l’Espagnol ne veut rater aucune des compétitions auxquelles le club francilien prend part.

« C'est vrai demain (mercredi, Ndlr), on a cette opportunité de remporter notre premier trophée et c'est une grande motivation. Nous voulons conquérir tous les trophées possibles. Il serait le fruit du travail effectué l'année dernière par Galtier et son staff », a souligné Lucho. « Ça ne requiert rien de particulier. J'adorerais de pouvoir jouer un trophée chaque semaine. La motivation pour une finale et supérieure à n'importe quel match de championnat. On est ravi », a-t-il ajouté.

Profitant de l’aubaine, Luis Enrique évoque la future recrue du PSG, Gabriel Moscardo, qui est blessé et devra se faire opérer. « Je ne suis pas en position pas en position de vous donner des infos sur des joueurs qui ne sont pas encore au PSG », a déclaré Enrique.