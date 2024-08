PSG : Lucas Beraldo blessé, c’est grave docteur ?

Lors de son premier match amical de préparation contre Sturm Graz, le PSG a perdu Lucas Beraldo, blessé.

Le Paris Saint-Germain affrontait, mercredi, la formation autrichienne de Sturm Graz dans le cadre de son premier match amical de préparation estivale. Au coup de sifflet final, aucun des deux clubs n’est sorti vainqueur. Un match nul (2-2) a sanctionné la partie. Mais les Parisiens ont déploré la blessure de leur jeune défenseur central brésilien.

Lucas Beraldo blessé

Le Wörthersee Stadion servait de cadre à ce choc amical entre Franciliens et Autrichiens, mercredi soir. Malheureusement pour les champions de France, un des leurs n’a disputé qu’une demi-heure de jeu. Il s’agit en effet de Lucas Beraldo, qui a cédé sa place après 31 minutes jouées sur le terrain. Le défenseur brésilien a reçu un coup à la cheville gauche. A la fin du match, le joueur de 20 ans a quitté le Wörthersee Stadion en béquille.

Mais selon les informations de Le Parisien, plus de peur que de mal pour le natif Piracicaba. La blessure de l’ancien défenseur central de Sao Paulo ne suscitait pas de grandes inquiétudes au sein du staff des Rouge et Bleu. A en croire le média régional, le joueur pourrait tout de même être préservé en vue du match amical de samedi en Allemagne face au RB Leipzig. Il devrait se tester dès jeudi afin de poser un diagnostic plus précis sur cette blessure.

Pacho pour le remplacer ?

Si Willian Pacho est arrivé à Paris mercredi, l’Equatorien de Francfort a déjà, selon le média, passé sa visite médicale pour devenir Parisien. Il pourrait être l’option de Luis Enrique à ce poste pour le déplacement en Allemagne, samedi.

Faut-il souligner que Presnel Kimpembe, qui a rechuté, devrait manquer le déplacer le déplacement à Leipzig. Ce serait également le cas pour Nordi Mukiele, qui a manqué les entraînements ces derniers jours en raison de pépins physiques.