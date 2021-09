PSG : Lionel Messi forfait pour le déplacement à Metz

Touché au genou contre Lyon dimanche soir, Lionel Messi ne fera pas le déplacement à Metz, ce mercredi, pour la 7e journée de Ligue 1.

Il faudra encore patienter un peu avant de voir Lionel Messi inscrire son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Victime d'un coup au genou dimanche soir lors de la victoire des Rouge et Bleu contre l'OL, l'Argentin avait été sorti par précaution par Mauricio Pochettino.

"On doit prendre des décisions en cours de rencontre. Parfois, ces choix sont payants et parfois non. Mais c’est pour ça qu’on est debout devant le banc à réfléchir à ce qu’on doit faire. Et ces décisions qu’on est obligé de prendre, que ça passe bien ou pas. Que ça plaise ou pas", s'étail alors justifié le technicien argentin.

Ces dernières heures, le sextuple Ballon d'Or était d'ailleurs déjà considéré comme incertain pour la rencontre. Une absence confirmée ce mardi par le club, qui annonce dans son point médical du jour que son n°30 souffre d'une contusion osseuse au genou, et qu'un nouveau point serait fait dans 48 heures, soit après le voyage en Moselle : "Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures".

Messi tentera donc d'être remis sur pied pour samedi et le prochain match des hommes de Mauricio Pochettino, au Parc des Princes contre Montpellier, à trois jours de la réception cruciale de Manchester City en Ligue des champions, mardi prochain.

Un rendez-vous pour lequel espère également être remis Marco Verratti, qui a repris la course ce mardi et continue donc son processus de retour à la compétition après sa blessure subie avec la sélection italienne, au début du mois.

Enfin, toujours pas de date de retour prévue pour Sergio Ramos, qui poursuit sa préparation individuelle, de même que le jeune Ismaël Gharbi.

Après le choc face aux Skyblues, les Parisiens ont rendez-vous avec Rennes le 3 octobre pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, avant une nouvelle trêve internationale qui verra Messi et les autres rejoindre leurs sélections respectives pour poursuivre leurs qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.