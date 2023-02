PSG - Ligue des Champions : Warren Zaïre-Emery bat un record de précocité

Ce mardi, Warren Zaïre-Emery va battre un record de précocité avec le PSG en débutant face au Bayern Munich.

16 ans, 11 mois et 6 jours. À l'âge où la plupart des jeunes préparent leur baccalauréat de français, Warren Zaïre-Emery s'apprête à disputer un huitième de finale de Ligue des Champions. Ce mardi, le jeune milieu de terrain est aligné dans le onze de départ du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter un match de Ligue 1, le joueur formé au club va maintenant obtenir ce même statut dans la compétition reine.

Zaïre-Emery plus jeune Parisien titulaire en C1

Kylian Mbappé étant diminué par une blessure aux ischios, Christophe Galtier a préféré ne pas prendre de risque et a placé le champion du monde 2018 sur le banc. Zaïre-Emery, qui a disputé ses premières minutes en Ligue des Champions en octobre face au Maccabi Haïfa (7-2), débutera quant à lui sur le côté droit du 4-4-2 mis en place par le technicien français. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match de Ligue des Champions, dépassant ainsi le précédent record du Nigérian Bartholomew Ogbeche (17 ans et 55 jours).

Il s'agit également d'un record dans l'ensemble de la compétition : Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match à élimination directe en Ligue des Champions.