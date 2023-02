La compo du PSG contre le Bayern : Galtier a fait un choix pour Kylian Mbappé

Ce mardi face au Bayern Munich en huitième de Ligue des Champions, Christophe Galtier devrait mettre Kylian Mbappé sur le banc pour débuter.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mal en point ces dernières semaines, le club de la capitale espère obtenir un résultat positif au Parc des Princes avant le match retour dans trois semaines.

Kylian Mbappé débutera sur le banc

Mais pour cela, Christophe Galtier devrait débuter sans Kylian Mbappé. L'international français, qui se remet actuellement d'une blessure aux ischios, figure bien dans le groupe convoqué par l'entraîneur français mais ne devrait pas être titularisé. Le scénario du match pourrait influencer sur son entrée en jeu ou non au cours de la rencontre. En attaque, Neymar et Lionel Messi devraient quant à eux débuter ce choc à la pointe d'un 4-4-2. La principale surprise devrait être la titularisation de Warren Zaïre-Emery sur le côté droit. À 16 ans, le joueur formé au club connaîtrait donc sa première titularisation en Ligue des Champions et deviendrait le plus jeune Parisien de l'histoire à l'être dans la compétition reine.

À gauche, c'est Carlos Soler qui devrait être aligné, tandis que Danilo Pereira et Marco Verratti occuperont l'entre-jeu parisien. En défense, Marquinhos portera le brassard de capitaine aux côtés de Sergio Ramos, Nuno Mendes et Achraf Hakimi devraient comme toujours animer les couloirs du club parisien. Gianluigi Donnarumma gardera les buts.

La composition du PSG contre le Bayern Munich : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), S. Ramos, N. Mendes - Zaïre-Emery, Verratti, D. Pereira, Soler - Messi, Neymar.