PSG : Les révélations de la mère de Kylian Mbappé sur l'avenir de son fils

Fayza Lamari, mère et manageuse de Kylian Mbappé, a justifié la réflexion de son fils sur son avenir et son tiraillement entre le PSG et le Real.

Sa parole est rare. La mère de Kylian Mbappé qui ne répondait jamais aux médias, a fait sa première sortie sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines pour répondre à des rumeurs à son encontre. Désormais, elle a décidé de briser le silence une bonne fois pour toutes, en se pliant au jeu de l'interview afin de clarifier plusieurs points sensibles concernant Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à Le Parisien, Fayza Lamari a notamment évoqué l'avenir de son fils et a expliqué pourquoi l'international français aimerait quitter le PSG.

"C’est "déjà" sa 5e saison à Paris. Il a mis du temps pour réfléchir, car il avait aussi la possibilité de prolonger, c’est toujours possible d’ailleurs, car personne ne peut prétendre connaître l’avenir. S’il a demandé à partir, c’est parce que son temps est fait. On ne voulait pas partir libre donc on voulait avancer son départ d’une année afin que le club perçoive une indemnité. On ne peut pas nous reprocher ensuite de partir libre", a expliqué Fayza Lamari.

"Mais je comprends que le PSG veuille garder Kylian. Je n’oublie pas également que son transfert de Monaco au PSG en 2017 bloquait à 145 millions d’euros et c’est Nasser (Al-Khelaïfi, le président du PSG) qui avait permis d’élever la proposition parisienne à 180 millions d’euros le 31 août. Je comprends aussi que les supporters ne soient pas contents. Mais il a des rêves, celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real Madrid", a ajouté la mère de Kylian Mbappé.

"Entre rester au PSG et aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses deux parents"

Fayza Lamari considère que le Real Madrid n'est pas une mauvaise idée sur le plan sportif : "Il y a quatre ans, le Real Madrid était plus attractif que le PSG, mais on a choisi le PSG. Cet été, Kylian avait décidé le Real Madrid Madrid car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire. Si vous rajoutez au Real Madrid Kylian, plus trois ou quatre joueurs dans les quatre années à venir, cette équipe n'est plus la même. Kylian veut se trouver au centre d'un projet sportif. Il a besoin de défis en permanence".

Toutefois, elle a confirmé que rien n'est encore totalement terminé avec le PSG : "On discute avec le PSG, et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo lundi soir. Après, est-ce qu'on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire : "J'arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain".

"La volonté de quitter le PSG c'est la mienne ? C'est comme ça qu'on la présenté : c'est le papa qui voulait qu'il reste et, l'avocate et moi, on voulait qu'il parte. Aucun de nous trois ne décide. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va le faire. Il n'est pas parti, il est au PSG et heureux d'y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l'endroit d'où on veut partir. D'ailleurs, entre rester au PSG et aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses deux parents", a conclu la mère de Kylian Mbappé. L'international français a un peu moins d'un an pour choisir entre les deux.